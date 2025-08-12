CDL Caxias promove dois dias de debates com foco em inovação e networking

de Caxias do Sul





A 3ª edição da Convenção CDL Caxias ocorre nesta quarta-feira (13) e quinta-feira (14), no Centro de Eventos dos Pavilhões da Festa da Uva. Com o tema “Seu negócio em movimento”, o evento propõe uma imersão em inovação, negócios, networking e entretenimento, com a expectativa de superar o público do ano passado e reunir mais de 2,6 mil participantes por dia. O destaque da programação será o Palco CDL, localizado no mezanino, que receberá oito palestrantes nacionais, com apresentações distribuídas ao longo dos dois dias.

Joel Ribeiro, gerente comercial e de marketing da CDL Caxias, destaca que a Convenção CDL Caxias se consolida como um dos principais movimentos de atualização e relacionamento para o varejo, oferecendo conteúdos de alto nível sem que precise se deslocar para grandes centros. “A convenção é mais do que um evento, é um espaço de troca, inspiração e valorização dos negócios locais. Cada detalhe foi pensado para gerar conexões e fortalecer o nosso ecossistema empresarial”, garante.

Outro atrativo da programação é o Palco Sebrae onde ocorrerão 60 pitches de negócios, com 90 segundos de duração cada, apresentados por associados da CDL. A participação é gratuita e definida por sorteio no local, com inscrições presenciais. No mesmo local, nos intervalos das palestras principais, haverá apresentação de conteúdos voltados à economia e ao desenvolvimento local