Liderança jovem estimula crescimento de indústrias, mostra pesquisa; sucessão será tema de evento do Sistema Fiergs

A presença de novos líderes entre 21 e 40 anos no comando das indústrias brasileiras tem proporcionado um novo ciclo de crescimento e inovação no setor. Embora representem 27,9% dos sócios da indústria no Brasil, seu impacto é notável: entre os anos de 2022 e 2023, observa-se que as empresas que contam com pelo menos um sócio classificado como novo líder tiveram crescimento de 8,1%, enquanto as empresas que não possuem novos líderes cresceram apenas 3%. Os dados são do estudo Empreendedorismo Industrial – O perfil dos novos líderes, do Observatório Nacional da Indústria e do Instituto Euvaldo Lodi (IEL). A pesquisa ainda mostra que a renovação geracional na indústria é mais lenta em comparação com outros segmentos. Enquanto a geração Z e os millenials já compõem 40% da força de trabalho no comércio e serviços, na indústria esse número é de 35%. A diferença é ainda mais clara nos cargos de liderança: baby boomers (nascidos entre 1945 e 1964) ocupam 21,7% das posições na indústria, proporção superior à média nacional de 17% em outros segmentos. A Região Sul apresenta a maior concentração de líderes da geração X (49,2%), o que torna o debate sobre o futuro dos negócios familiares ainda mais urgente na região. LEIA MAIS: Indústria gaúcha movimentou R$ 46,9 bilhões em vendas em junho Buscando promover discussões sobre uma sucessão bem planejada, o IEL-RS promove na quarta-feira (13), das 8h30min às 12h30min, na sede da Fiergs, em Porto Alegre, a primeira Jornada de Sucessão Empresarial em solo gaúcho, com a palestrante Daniela Teixeira, diretora de Governança da Family Governança Familiar. O projeto é uma iniciativa do Movimento Novos Líderes Industriais, vinculado à Confederação Nacional da Indústria (CNI), em parceria com a Cambridge Family Enterprise Group e a Academia de Negócios da Federação das Indústrias de Santa Catarina (Fiesc).