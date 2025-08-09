Bancos privados lucram R$ 21 bi no 2º trimestre de 2025

Os três maiores bancos privados brasileiros - Itaú Unibanco, Bradesco e Santander - lucraram R$ 21,234 bilhões no segundo trimestre de 2025 (alta de 17% na comparação anual), em um período marcado por comportamento mais cauteloso no crédito, mas sem maiores surpresas na inadimplência e sem saltos nas provisões para devedores duvidosos.



O destaque no setor, de novo, ficou com o Itaú, que registrou lucro de R$ 11,5 bilhões, mais do que os ganhos somados de Bradesco e Santander. O Itaú também ficou com o maior retorno, de 23,2%, ante 16%, do Santander, e 14% do Bradesco - que está em um processo de reestruturação interna que segue dando frutos. Basta lembrar que, há um ano, seu retorno estava na casa dos 11%.



Os bancos não preveem impacto significativo do tarifação de Donald Trump em suas carteiras de crédito, embora reconheçam que algumas empresas possam ser afetadas. "Impactos das tarifas são imateriais na carteira de crédito do banco", afirmou o CEO do Itaú, Milton Maluhy Filho.

LEIA TAMBÉM: Com Selic a 15%, bancos privados adotam cautela na carteira de crédito de olho na inadimplência



No crédito, os bancos adotaram uma postura mais cautelosa no segundo trimestre e, na carteira de pessoa física, buscaram linhas com garantia. No Santander, o mais radical nessa estratégia, a carteira encolheu 1% na comparação trimestral, subindo 0,4%, no Itaú, e 1,3% no Bradesco.



Cautela



Em um cenário macroeconômico mais desafiador, com a economia dando mostras de desaceleração mais forte pela frente, o presidente do Bradesco, Marcelo Noronha, ressaltou que é preciso manter cautela e preservar a qualidade das novas safras de crédito.



O banco é o que está crescendo mais no crédito, com avanço de 11,7% da carteira geral em 12 meses, ante 7%, do Itaú, e 1,5% do Santander. Mas também ficou mais seletivo, incluindo linhas como consignado privado, em que primeiro preferiu ver o novo produto do governo ter ajustes técnicos e operacionais antes de liberar empréstimos.



O balanço do Bradesco era o mais aguardado entre os três grandes privados por causa de seu processo de reestruturação. Noronha disse que a transformação segue dando resultados concretos, mas não acabou. "Estamos bem animados com tudo o que estamos fazendo no banco."



No Itaú, a expectativa era por um resultado sem surpresas, e foi o que aconteceu. Para os analistas da Genial Investimentos Eduardo Nishio e Nina Mirazon, o banco teve um trimestre "sólido e consistente", reforçando a liderança do Itaú em "escala, eficiência e lucratividade" quando comparado a seus concorrentes. No crédito,e, na carteira de pessoa física, buscaram linhas com garantia. No Santander, o mais radical nessa estratégia, a carteira encolheu 1% na comparação trimestral, subindo 0,4%, no Itaú, e 1,3% no Bradesco.Em um cenário macroeconômico mais desafiador, com a economia dando mostras de desaceleração mais forte pela frente, o presidente do Bradesco, Marcelo Noronha, ressaltou que é preciso manter cautela e preservar a qualidade das novas safras de crédito.O banco é o que está crescendo mais no crédito, com avanço de 11,7% da carteira geral em 12 meses, ante 7%, do Itaú, e 1,5% do Santander. Mas também ficou mais seletivo,, em que primeiro preferiu ver o novo produto do governo ter ajustes técnicos e operacionais antes de liberar empréstimos.O balanço do Bradesco era o mais aguardado entre os três grandes privados por causa de seu processo de reestruturação. Noronha disse que a transformação segue dando resultados concretos, mas não acabou. "Estamos bem animados com tudo o que estamos fazendo no banco."No Itaú, a expectativa era por um resultado sem surpresas, e foi o que aconteceu. Para os analistas da Genial Investimentos Eduardo Nishio e Nina Mirazon, o banco teve um trimestre "sólido e consistente", reforçando a liderança do Itaú em "escala, eficiência e lucratividade" quando comparado a seus concorrentes.

LEIA TAMBÉM: Dólar sobe ante real por cautela sobre tarifas dos EUA

Maluhy disse que o banco, mais uma vez, conseguiu apresentar resultados consistentes e cresce com a inadimplência sob controle. "Estamos confortáveis com o nível de atrasos no crédito." O indicador do banco, considerando o balanço consolidado, ficou estável no trimestre, em 1,9% para atrasos acima de 90 dias. "Temos capacidade de entregar boa rentabilidade", disse ele, sinalizando que o número pode ficar acima de 20%. Só na operação de atacado, o retorno chegou a 30% no segundo trimestre.



Para o segundo semestre, por conta dos juros a 15% ao ano, Maluhy está cauteloso com a atividade das empresas. "Com o nível de juros que estamos observando, difícil imaginar que vai se abrir uma janela para equities (ofertas de ações) no segundo semestre", disse o CEO do Itaú, prevendo um volume "baixíssimo ou nulo" de operações. Neste mês, o Brasil completa quatro anos sem ofertas iniciais de ações (IPO, na sigla em inglês).