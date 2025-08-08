Alckmin recebe Abicalçados para tratar de medidas para mitigar sobretaxa norte-americana

O presidente-executivo e a coordenadora de Inteligência de Mercado da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados), Haroldo Ferreira e Priscila Linck, reuniram-se, no último dia 7 de agosto, com o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços Geraldo Alckmin. No encontro, realizado na sede do MDIC, em Brasília/DF, estavam em pauta os impactos do tarifaço de 50% contra calçados brasileiros nos Estados Unidos e as medidas para mitigar os efeitos econômicos e sociais da sobretaxa. As informações são da Abicalçados.

Na oportunidade, foi apresentada uma pesquisa realizada pela Abicalçados com empresas que respondem por quase 80% da produção nacional de calçados. O levantamento apontou que 77% das empresas exportadoras do setor já relataram impactos em decorrência da tarifa adicional, mesmo antes de sua vigência. São impactos que vão desde o atraso e paralisação de negócios (para 78%), passando por quedas no faturamento (59%) e cancelamento de pedidos (57%). Já, 43% das empresas impactadas revelaram risco de demissões nos próximos 90 dias em decorrência da vigência da medida.

Segundo Ferreira, se a medida perdurar, pode resultar em uma queda de quase 23% nas exportações, em divisas geradas, previstas para os próximos 12 meses. “Isso significa um impacto de R$ 1,2 bilhão sobre as exportações no período, devido à vigência da tarifa adicional”, frisou o dirigente, ressaltando que a queda nos embarques terão impacto no emprego. “A estimativa é de, caso nada seja feito para mitigar os efeitos da medida, percamos em torno de 8 mil postos diretos no Brasil. Já, contando os empregos indiretos gerados pela cadeia produtiva, a perda pode chegar a 20 mil empregos perdidos nos próximos 12 meses”, alertou.

Após apresentar os impactos, Ferreira ressaltou a importância de medidas urgentes que mitiguem os efeitos da sobretaxa no setor. Entre as solicitações ao vice–presidente e ministro estavam: a implementação de linhas de crédito para cobrir o Adiantamento sobre Contrato de Câmbio (ACC) em dólar com juros do mercado externo; o aumento para 3% da alíquota do Reintegra para todos os exportadores; a implementação de um programa emergencial para a preservação dos empregos; e a dilatação dos prazos para pagamento dos tributos federais.

Na oportunidade, Alckmin informou que o Governo Federal estuda medidas para mitigar o problema e que o pacote será anunciado no início da próxima semana. A expectativa da Abicalçados é de que o pacote que será anunciado contemple parte do que foi protocolado, incluindo a possibilidade de exclusão do calçado da lista de produtos sobretaxados nas próximas negociações com o governo norte-americano.