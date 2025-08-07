Plano de contingência foi apresentado a Lula e deve sair até terça

Em coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (7), o vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, disse que o plano de contingência para socorrer os setores afetados pelo tarifaço dos Estados Unidos deverá sair até o próximo dia 8 de agosto.



"Ele (plano) foi apresentado ao presidente Lula, terminou ontem tarde da noite o trabalho. O presidente vai bater o martelo e aí vai ser anunciado. Se não for amanhã, provavelmente na segunda ou terça-feira", disse Alckmin a jornalistas.

LEIA TAMBÉM: Lideranças gaúchas buscam reverter impactos das tarifas americanas



Segundo Alckmin, o plano de contingência é "exatamente para poder atender aquelas empresas que foram mais afetadas, que têm uma exportação maior e uma exportação menor para os Estados Unidos".



Ele afirmou que será colocada uma "régua", pois há setores em que 90% da produção vão para o mercado interno, com exportação de 5%, no máximo 10%, enquanto em outros setores metade da produção é destinada à exportação. "Tem setores que, do que exporta, mais da metade é para os Estados Unidos. Então foram muito expostos, estão muito expostos", exemplificou.



Alckmin também citou como exemplo o setor de pescado, explicando que, no caso da tilápia, o maior consumo é interno. Já o atum tem a maior parte da produção destinada à exportação. "Às vezes dentro de um próprio setor, você tem uma diferenciação de quem exporta mais e menos", argumentou.