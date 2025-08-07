Dólar oscila pouco de olho em China, tarifas e corte de juro do BoE e por Fed à frente

O dólar oscila perto da estabilidade e exibia viés positivo ante o real na manhã desta quinta-feira (7), dando apoio aos juros futuros, além da valorização dos rendimentos dos Treasuries nos vértices curtos e intermediários.



Investidores ajustam posições, após dados da balança comercial da China em julho acima das projeções do mercado, a deflação do IGP-DI e expectativas de corte de juros nos EUA em setembro. As negociações de tarifas dos EUA com China, assim como a imposição de sanções americanas a países que importam petróleo russo estão no foco também.



No Reino Unido, cinco dos nove integrantes do Comitê de Política Monetária do Banco da Inglaterra (BoE) votaram pelo corte da taxa básica de juros em 25 pontos-base, para 4%, segundo comunicado do BOE divulgado nesta quinta.



Nos EUA, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse que US$ 300 bilhões é "um bom começo" para uma estimativa anual de receita tarifária e projetou que, para 2026, o valor pode ser ainda maior, em entrevista para a MSNBC, nesta manhã. "Os acordos comerciais estão, em grande parte, feitos", ressaltou.



Já o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o CEO da Intel, Lip-Bu Tan, "está em grande conflito e deve renunciar imediatamente", em postagem na Truth Social há pouco. "Não há outra solução para este problema", acrescentou.



No Brasil, o IGP-DI caiu 0,07% em julho, segundo a FGV, após recuar 1,80% em junho. O resultado veio acima das expectativas do mercado, cuja mediana projetava uma queda de 0,15%. O índice acumula queda de 1,82% no ano e alta de 2,91% em 12 meses.



Diante da ameaça de tarifas adicionais dos Estados Unidos a países que compram petróleo e seus derivados da Rússia, o ex-presidente da Petrobras Jean Paul Prates disse que o importado pelo Brasil é perfeitamente substituível.



No setor corporativo, a Airlink e a Azorra finalizaram um acordo de leasing para 10 jatos Embraer E195-E2.