Trump celebra início das tarifas globais em rede social

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, celebrou o início da cobrança de tarifas recíprocas sobre produtos de 69 países, implementadas logo após a meia-noite desta quinta-feira (7). Em mensagem publicada na rede Truth Social, ele declarou: "É meia-noite!!! Bilhões de dólares em tarifas estão agora fluindo para os Estados Unidos da América!"

O presidente americano se manifestou em sua própria rede social, a Truth Social. "Bilhões de dólares, principalmente de países que têm se aproveitado dos Estados Unidos por muitos anos, rindo o tempo todo, começarão a fluir para os EUA. A única coisa que pode impedir a grandeza da América seria um tribunal de esquerda radical que quer ver nosso país falhar!", escreveu em outra publicação na mesma rede.

As sobretaxas atingem 69 parceiros comerciais. Elas chegam a 41% para a Síria, 39% para a Suíça, 30% para a África do Sul e 15% para a Venezuela. Taiwan será taxado em 20%, e o Lesoto, que havia sido ameaçado com uma tarifa de 50%, ficou com 15%. Os outros países se mantêm com uma tarifa de 10%.

Para o Brasil, a tarifa é de 10%, mas o país foi alvo de uma taxa adicional de 40%, já em vigor, elevando o valor total da sobretaxa para 50%, a maior até o momento. O país, no entanto, se beneficiou de uma isenção para cerca de 700 produtos exportados aos EUA.