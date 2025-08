Setor mineral tentará incluir cobre e vanádio na lista das exceções de sobretaxa de Trump

O Ibram (Instituto Brasileiro de Mineração) quer incluir o o cobre e o vanádio na lista de exceções à sobretaxa de 50% imposta pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros, afirmou nesta terça-feira (5) o diretor-presidente da instituição, Raul Jungmann. Esses são os dois itens que o Brasil vende aos EUA e que não foram excetuados pelo governo dos EUA no último dia 30.

Uma das cartas que podem ser usadas pelo Brasil para convencer os americanos a liberar esses produtos é uma negociação sobre minérios críticos, disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em entrevista à BandNews na segunda-feira: "Temos minerais críticos e terras raras. Os EUA não são ricos nesses minerais. Podemos fazer acordos de cooperação para produzir baterias mais eficientes".

Jungmann afirmou que soube desse argumento de Haddad pela imprensa e que isso é algo que o governo deve decidir.

O representante do setor disse que, para a mineração brasileira, seria interessante firmar parcerias com os americanos para transferência de tecnologia, aumento de investimentos e intensificação do comércio."Há um enorme interesse global sobre esses minerais [de terras raras], principalmente a partir da pandemia. Eles são fundamentais para tecnologia, para chips, semicondutores, para o setor de defesa e para a transição para uma economia renovável. Isso despertou a atenção e, no dia 17 de junho, teve reunião do G7 que foi concluída com uma declaração sobre minerais críticos estratégicos. É uma demanda global, todos estão preocupadas com o controle dos suprimentos."

Há uma mineradora que opera no Brasil, a Serra Verde, de propriedade de dois fundos americanos e um britânico, que produz minérios de terras raras. Segundo o instituto, 75% das exportações brasileiras de minérios ao mercado americano não foram sobretaxadas em 50%.

As compras dos EUA representam cerca de 4% das exportações de minérios em geral do Brasil, mas para alguns setores específicos da produção, eles são um mercado mais relevante: os americanos compram 57,6% das vendas externas de pedras e rochas ornamentais, 34,1% do vanádio e 8,1% do nióbio, por exemplo.

O Ibram afirma que está preocupado com a possibilidade de o Brasil retaliar os EUA com sobretaxas de reciprocidade nas importações americanas, o que iria encarecer máquinas e equipamentos de grande porte (escavadeiras, carregadeiras, grandes caminhões, moinhos etc.).