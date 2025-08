Setcergs completa 66 anos com evento em Porto Alegre

O Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística no Rio Grande do Sul (Setcergs) celebrou nesta terça-feira (5) seus 66 anos de fundação com um evento especial em sua sede, localizada na Avenida São Pedro, 1.420, no bairro São Geraldo, em Porto Alegre. A programação reuniu empresários e autoridades com homenagens, entrega de prêmios e ações solidárias.Durante a cerimônia, foram entregues o Prêmio Preferência do Transporte e Logística do RS, o Prêmio Setcergs de Jornalismo, que agracia o Jornal do Comércio como destaque na categoria Veículo de Comunicação- Grande Mídia- Correio do Povo e O Sul também foram homenageados- e o Troféu Mérito do Transporte Gaúcho. Segundo o presidente da entidade, Delmar Albarello, "as homenagens reconhecem empresas, marcas e profissionais que se destacaram no setor, impulsionando o desenvolvimento do transporte gaúcho".A programação incluiu também a valorização de empresas com longa trajetória de filiação ao sindicato, em reconhecimento às contribuições históricas para a logística no Estado. O evento ainda reforçou a campanha institucional “Tudo Gira Sobre Rodas”, que evidencia o papel do transporte rodoviário de cargas na vida cotidiana dos brasileiros — da produção agrícola ao consumo urbano.A iniciativa solidária promovida pelo Núcleo de Ação Social (NAS) do Setcergs convida os participantes a levarem alimentos não perecíveis. As doações serão destinadas ao Banco de Alimentos, como gesto de comprometimento social e cuidado com a comunidade. “A ação transforma a celebração em um movimento de empatia e responsabilidade”, destaca Albarello.Além das homenagens e ações sociais, o Setcergs atua como representante político e institucional das empresas do setor. A entidade oferece uma gama de serviços aos associados, como assessorias jurídica, trabalhista e tributária, além de promover feiras como TranspoSul, capacitações técnicas e interlocuções com o poder público.