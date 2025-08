Vendas de veículos leves sobem 1,18% em julho ante igual mês de 2024, mostra Fenabrave

As vendas de veículos leves zero quilômetro em julho somaram 229.948 unidades, o que representa aumento de 1,18% em relação a igual mês do anterior e de 13,75% na comparação com o resultado de junho deste ano. Os dados englobam carros de passeio e utilitários leves e são da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), a entidade que representa as concessionárias de automóveis.

Considerando também caminhões e ônibus, as vendas de veículos em julho somaram 243.225 unidades, alta de 0,80% em relação a julho de 2024 e de 14,25% em relação a junho deste ano.

De janeiro a julho, as vendas de veículos leves acumulam alta de 4,37% em relação a igual período do ano passado e somam 1,361 milhão de unidades. Contando veículos pesados, o aumento é de 4,12%, a 1,442 milhão de unidades.

As vendas de motos somaram 193.165 unidades, um aumento de 23,18% na comparação com igual mês de 2024 e alta de 7,70% em relação a junho. No acumulado de 2025, o avanço é de 12,18%, para 1,222 milhão de unidades.