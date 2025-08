Quatro empresas avançam na chamada pública estadual para projetos de hidrogênio verde

O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) e da Casa Civil, divulgou nesta sexta-feira (1) o resultado preliminar do Edital de Chamada Pública do Programa de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva de Hidrogênio Verde no Rio Grande do Sul. Com 16 propostas apresentadas, quatro empresas foram habilitadas tecnicamente: Tramontina, Refinaria de Petróleo Riograndense, Begreen Bioenergia e Fertilizantes Sustentáveis, e Âmbar Sul Energia. As demais participantes serão comunicadas oficialmente e poderão apresentar recurso até o dia 5 de agosto.

O investimento total previsto pelo edital é de R$ 102,4 milhões, sendo uma subvenção por projeto de, no máximo, até R$ 30 milhões. A secretária da Sema, Marjorie Kauffmann, ressalta que o número de empresas inscritas no edital confirma uma tendência já percebida pelo Estado. “Há uma forte movimentação para o desenvolvimento do hidrogênio verde no Rio Grande do Sul e, pela proposta construída no edital — que busca empreendimentos que já tenham superado as fases experimentais — é possível observar uma maior maturidade nesse processo”, afirma a secretária.

Conforme nota da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura, a próxima etapa do processo será a análise da capacidade econômico-financeira e das contrapartidas, a ser realizada pelo Badesul. O objetivo do edital é impulsionar a cadeia produtiva do hidrogênio verde no Rio Grande do Sul, viabilizando a produção, transmissão, armazenagem e uso desse combustível sustentável, tanto para o consumo interno quanto para mercados externos. A iniciativa também busca contribuir com a transição para uma economia de baixo carbono, posicionando o Estado como referência nacional no setor.

"O número de propostas apresentado para o edital confirma que esta gestão tomou a decisão certa ao destinar um valor para projetos em hidrogênio verde. Aliado aos investimentos privados como contrapartida, os negócios vão movimentar um novo segmento da economia gaúcha com a geração de emprego e renda, beneficiando o ambiente e a sociedade", diz o secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos.



Conheça as propostas aprovadas pelo Comitê Técnico Especializado:

Tramontina

O projeto Hidrogênio Verde Tramontina propõe a implantação de uma planta de produção de hidrogênio verde por eletrólise da água, utilizando energia renovável certificada, na unidade Cutelaria, em Carlos Barbosa. Com capacidade inicial de 1,25 MW, a planta poderá produzir até 462 quilos de hidrogênio de alta pureza por dia.

O hidrogênio será utilizado para converter a frota de empilhadeiras e veículos industriais internos da empresa para células a combustível, eliminando emissões de carbono no transporte. Também será destinado à alimentação de fornos industriais atualmente movidos a hidrogênio cinza. A expectativa é de uma redução anual de 99,89 toneladas de CO₂ equivalente. O projeto reforça o compromisso da empresa com a autonomia energética e com a agenda de descarbonização no Estado.

Refinaria de Petróleo Riograndense

O projeto Biorrefinaria Riograndense – Geração de Hidrogênio Renovável para Utilização como Insumo na Produção de SAF (Combustível Sustentável de Aviação) será implantado em Rio Grande e prevê a criação de um complexo integrado, com uma unidade HEFA para a conversão de matérias-primas lipídicas em SAF e Diesel Renovável (RD), além de uma unidade de produção de hidrogênio renovável (HPU).

O diferencial do projeto está na autossuficiência em hidrogênio, com o reaproveitamento de subprodutos da própria HEFA como insumo para a produção, reduzindo a intensidade de carbono e eliminando a dependência de fontes fósseis externas. A iniciativa posiciona a refinaria como referência nacional em descarbonização no setor de combustíveis.

Begreen

Localizado em Passo Fundo, o projeto da Begreen propõe a produção integrada de hidrogênio verde (H₂V), amônia verde e um fertilizante nitrogenado de baixa emissão de carbono, a partir de eletrólise da água com energia renovável e nitrogênio capturado da atmosfera.

Inicialmente, o hidróxido de amônio verde será comercializado como insumo para fertilizantes no Rio Grande do Sul. Em uma segunda fase, a empresa pretende desenvolver e lançar seu próprio fertilizante sustentável, direcionado a produtores locais. O projeto tem como metas reduzir a dependência de fertilizantes importados, fortalecer a cadeia agrícola regional, fomentar a inovação e gerar empregos verdes, com apoio da Universidade de Passo Fundo (UPF).

Âmbar Sul Energia

A proposta da Ambar Sul prevê a implantação de uma planta industrial em Candiota para a produção de hidrogênio verde a partir de energia solar fotovoltaica, com armazenamento em hidretos metálicos. O hidrogênio será utilizado em processos industriais e como vetor energético limpo, promovendo descarbonização, inovação tecnológica e desenvolvimento sustentável na região.

O projeto visa substituir o hidrogênio cinza por hidrogênio verde no processo de arrefecimento industrial da Usina Termelétrica Candiota 3, por meio de eletrólise da água, alimentada por uma planta solar já existente e um sistema de armazenamento de energia. A iniciativa é uma colaboração entre Âmbar Sul Energia, Arpoador Energia e H2D Energy, e tem como principal objetivo reduzir as emissões de carbono nas operações da usina — com estimativa de corte de 49.136 kg de CO₂ por ano.