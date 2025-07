Amazon se aproxima do patamar de R$ 1 bilhão em investimentos no RS

Na última década, a Amazon investiu cerca de R$ 888 milhões no Rio Grande do Sul. Esse é o sexto maior desembolso da companhia no País atrás apenas de São Paulo (R$ 47 bilhões), Pernambuco (R$ 2,1 bilhões), Rio de Janeiro (R$ 1,7 bilhão), Minas Gerais (R$ 1,4 bilhão) e Ceará (R$ 916 milhões).

A presidente da Amazon.com.br, Juliana Sztrajtman, prefere não estipular uma data de quando os aportes chegarão ao patamar de R$ 1 bilhão em solo gaúcho. "Mas esse número vai chegar logo", adianta a executiva. Ela ressalta que a região é considerada como estratégica para o grupo.

No Rio Grande do Sul, a Amazon possui um Centro de Distribuição (no município de Nova Santa Rita, complexo que foi afetado pelas enchentes no ano passado, mas que já está operando normalmente hoje) e oito estações de entregas. No total do Brasil, nos últimos dez anos, a companhia investiu aproximadamente R$ 55 bilhões (o que representa cerca de R$ 15 milhões por dia).

Somente em 2024, o aporte da empresa foi em torno de R$ 13,6 bilhões. Os recursos foram aplicados em áreas como logística, tecnologia, serviços de nuvem, entretenimento, qualificação profissional, fomento ao empreendedorismo e iniciativas voltadas às comunidades locais.

As informações constam na mais recente edição do relatório de impacto econômico da Amazon, em serviços de varejo e nas atividades da Amazon Web Services (AWS) no Brasil. Executivos comentaram sobre as ações do grupo em entrevista concedida nesta quinta-feira (31), na cidade de São Paulo. Juliana não revelou um número exato de investimentos para 2025, contudo afirma que o ritmo continuará acelerado para, entre outros objetivos, entregar os produtos que a empresa comercializa eletronicamente o mais rapidamente possível aos clientes.

A Amazon conta atualmente com 200 polos logísticos no Brasil (entre centros de distribuição e estações de entrega que destinam os produtos aos consumidores finais), sendo que 140 novas estruturas foram abertas nos últimos 18 meses. São cerca de 36 mil empregos diretos e indiretos gerados pelos negócios da companhia no País.

No momento, a Amazon trabalha com mais de 150 milhões de produtos distribuídos em todo o Brasil, em mais de 50 categorias (desde 2019). A presidente da Amazon.com.br chama a atenção para a velocidade do crescimento do mercado. “Naquela época, só 4% do varejo brasileiro era vendido no e-commerce e hoje já é de 15% a 20%”, comenta Juliana, que assumiu o comando da empresa há seis meses.

Do montante aplicado pela Amazon, cerca de R$ 5 bilhões, desde 2019, foram vinculados ao seu serviço de streaming. A diretora-geral da Amazon Prime Video Brasil, Louise Faleiros, destaca que um diferencial competitivo desse produto é contar com uma ótima relação entre custo e benefício para o consumidor e o fato de estar ampliando suas atrações.

Ela frisa que um dos focos é a expansão da exibição de conteúdos nacionais e de eventos esportivos. Nesse sentido, Louise adianta que no próximo ano o Prime Video exibirá a segunda temporada da série brasileira Cangaço Novo e as finais da liga norte-americana de basquete, a NBA.

Outro braço de atuação do grupo é a Amazon Web Services, uma plataforma de computação em nuvem que opera com armazenamento, banco de dados, redes, análises e outros serviços. O diretor-geral da AWS Brasil, Cleber Morais, vê no Brasil um enorme potencial para o crescimento na área tecnológica. No entanto, ele adverte que para não haver empecilhos para esse desenvolvimento, será necessário investir na capacitação de pessoal. Segundo Morais, desde 2017 a AWS treinou em nuvem mais de 800 mil pessoas no País, com cursos pagos e gratuitos.