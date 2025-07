Setor calçadista prevê danos irreversíveis com tarifaço de Trump

Os impactos da sobretaxa de 50% a produtos brasileiros, anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai resultar em danos irreversíveis nas exportações de calçados brasileiros. A avaliação é do presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados), Haroldo Ferreira, ao destacar que existem empresas cuja produção é integralmente enviada ao mercado externo, a maior parte para os Estados Unidos. "Com o tarifaço, as empresas terão produtos muito mais caros do que os importados da China, por exemplo, que pagam uma sobretaxa de 30%", comenta.

Neste cenário, o presidente da Abicalçados aponta que os efeitos serão sentidos com uma perda estimada de pelo menos oito mil empregos diretos. Ferreira destaca que o próximo passo é trabalhar junto aos governos federal e estadual para mitigar os efeitos da medida na indústria brasileira. "O poder público terá um papel fundamental para a preservação das empresas e dos milhares de empregos gerados", destaca.

Entre as medidas sugeridas pela Abicalçados, estão linhas para cobrir o Adiantamento sobre Contrato de Câmbio em dólar com juros do mercado externo, a ampliação do Reintegra para exportadores e a liberação imediata de créditos acumulados do ICMS (Estados). Além disso, a entidade defende a reedição do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda (BEM), que ofereceu, em 2020, medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública e da emergência de saúde decorrente da Covid-19.

Principal destino internacional do calçado brasileiro, os Estados Unidos respondem por mais de 20% do valor total gerado pelas exportações do setor. Apesar do cenário internacional adverso, a Abicalçados reporta que o setor vem, ao longo do ano, recuperando as exportações de calçados aos Estados Unidos.

No primeiro semestre de 2025, o Brasil exportou US$ 111,8 milhões, equivalentes a 5,8 milhões de pares de calçados aos Estados Unidos, registrando crescimento de 7,2% e 13,5%, respectivamente, em comparação ao mesmo período do ano anterior. Para Ferreira, com a sobretaxa de 50% determinada pelo governo norte-americano, o ciclo será interrompido, com impactos econômicos e sociais importantes para o Brasil.