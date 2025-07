Ibovespa reage bem ao anúncio de Trump e sobe quase 1%, perto de 134 mil

No front da disputa comercial e política do governo Trump com o Brasil, em um primeiro momento, no início da tarde, veio um desdobramento ruim: a aplicação da Lei Magnitsky contra Moraes, do STF. A iniciativa, contudo, já era aguardada e, a princípio, não chegou a afetar muito as ações mais expostas ao tarifaço, conforme operadores ouvidos pela Broadcast.Dessa forma,. A Embraer, empresa de capital aberto mais prejudicada, chegou a entrar no campo negativo, mas depois foi a empresa cuja ação mais subiu dentre as 84 componentes da carteira Ibovespa, hoje em alta de 10,93%, a R$ 76,25, no fechamento - à frente de Pão de Açúcar (+5,80%) e Magazine Luiza (+5,16%). No lado oposto, Engie (-2,39%), RD Saúde (-2,17%), Bradespar (-1,85%) e Vale (-1,79%).Contudo, a cereja do bolo viria depois, com, o que, teoricamente, abre espaço para negociações e, quem sabe, uma flexibilização maior, apontam analistas de mercado., entre 131.882,74 e 134.367,54 pontos, tendo saído de abertura aos 132.702,24 pontos. O ganho em ações do setor financeiro, com destaque para Bradesco (ON +1,43%, PN +1,62%) e Itaú (PN +1,15%), mais do que compensou o efeito negativo de Vale, a ação de maior peso., favorecida como ontem pela progressão dos preços do petróleo - na terça-feira, em alta superior a 3% em Londres e Nova York, hoje na casa de 1% para ambas as referências, Brent e WTI. Com o desempenho desta quarta-feira, o Ibovespa vira para o positivo na semana (+0,35%), mas ainda cede 3,50% no mês, que chega ao fim amanhã - no ano, sobe 11,40%.