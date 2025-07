Alckmin teve terceira e 'mais longa' conversa com secretário de Comércio dos EUA

Ao comentar sobre as negociações a respeito das tarifas impostas pelos EUA ao Brasil, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, teve nesta segunda-feira a "terceira e mais longa" conversa com o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick."O vice-presidente Alckmin tem feito um esforço monumental de conversar com a sua contraparte. Ontem mesmo (segunda-feira) houve uma conversa mais longa, terceira e mais longa conversa que tiveram", disse Haddad a jornalistas na manhã desta terça-feira (20) na portaria do Ministério da Fazenda, em Brasília.