Senadores articulam apoio do setor empresarial dos EUA

O grupo de senadores brasileiros que está nos Estados Unidos nesta semana articula uma nova manifestação de empresários para pedir o adiamento das tarifas de 50% sobre produtos importados, previstas para entrar em vigor na sexta-feira.

Trump afirmou neste domingo, que não deve adiar o início das tarifas prometidas aos parceiros comerciais, o que inclui o Brasil.

Segundo o senador Nelsinho Trad (PSD-MS), que preside a comitiva de oito parlamentares, o assunto foi debatido durante reunião com representantes de diversos setores da economia, ontem, em Washington.

A ideia é que a Câmara de Comércio dos Estados Unidos, onde ocorreu o encontro entre senadores e empresários americanos, faça uma carta direcionada a autoridades dos EUA solicitando uma extensão ao prazo.

"Saiu uma sugestão de um manifesto, uma carta, solicitando a prorrogação desse caso, até porque a classe empresarial precisa de previsibilidade para poder se adequar, principalmente no caso de produtos perecíveis", disse Trad, que também preside a Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal, a jornalistas.

"A gente sabe que isso é difícil (estender o prazo), mas o não nós já temos, vamos correr atrás do sim", disse.

Em 15 de julho, a Câmara do Comércio americana, maior associação empresarial do país, já havia tratado publicamente do tema. Em nota assinada com a Câmara Americana de Comércio no Brasil (Amcham), fez um apelo pela negociação em torno das sobretaxas para evitar sua implementação em 1º de agosto. O órgão diz que 6.500 pequenas empresas seriam impactadas nos EUA.

"A tarifa proposta de 50% afetaria produtos essenciais às cadeias produtivas e aos consumidores norte-americanos, elevando os custos para as famílias e reduzindo a competitividade de setores produtivos estratégicos dos Estados Unidos", afirmou a câmara.

Participaram da reunião desta segunda empresas que representam os setores petroleiro e de energia, farmacêutico, agro químico, siderúrgico, transporte e tecnologia.

Estão na lista das que se reuniram com os senadores: Cargill, Caterpilar, DHL, Exxon Mobil, Gilead Sciences, IBM, Johnson & Jonhson, Kimberly-Clark, Merck, Novelis, S&P Global, Shell Usa, The Dow Chemical, Company, TSEA e Vantive.

Segundo o senador Carlos Viana (Podemos-MG), também foi solicitada à Câmara de Comércio que ajude a intermediar uma conversa entre o presidente Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para avançar na negociação das tarifas.

A comitiva de senadores é presidida por Trad e formada por oito senadores, sendo dois ex-ministros de Jair Bolsonaro: Tereza Cristina (Agricultura) e Marcos Pontes (Ciência e Tecnologia).

O grupo ainda tem o líder do governo Lula no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), Carlos Viana (Podemos-MG), Rogério Carvalho (PT-SE), Esperidião Amin (PP-SC), e Fernando Farias (MDB-AL).

Mais cedo, os senadores tiveram reunião com integrantes do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) na Embaixada do Brasil nos Estados Unidos.