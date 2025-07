Dólar sobe por exterior e cautela com tarifas, após abrir em queda

O dólar sobe ante o real na manhã desta quinta-feira (24), alinhado à valorização no exterior e refletindo cautela local após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que países com os quais os EUA têm atritos, como o Brasil, poderão enfrentar tarifa de 50%. O Brasil é, até agora, o único que recebeu essa tarifa. O euro recua após manutenção de juros pelo BCE.



O mercado de câmbio também acompanha a possível conclusão de um acordo entre EUA e União Europeia e aguarda os dados da arrecadação federal. Na abertura, a moeda americana registrou viés de baixa, com sinais de novos estímulo na China e alta do petróleo.



O Banco Central Europeu manteve a taxa de depósito em 2%, como o esperado; a taxa de refinanciamento em 2,15%; e a taxa de empréstimos em 2,40%.



Os países membros da União Europeia aprovaram um pacote de tarifas retaliatórias, que abrange 93 bilhões de euros em exportações anuais de produtos dos EUA para a UE, na ausência de um acordo entre as duas partes até 1º de agosto. As tarifas podem chegar a 30%, disseram fontes.



A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que teve uma "reunião excelente" com o presidente da China, Xi Jinping, mas defendeu novamente a necessidade de equilibrar o comércio.



No setor corporativo, a Vale manteve 100% de aderência às práticas recomendadas pelo Código Brasileiro de Governança Corporativa (CBGC). A média de aderência entre empresas de capital aberto é de 67%, e entre as listadas no Novo Mercado, 79%.



A Raízen anunciou que, através da controlada Raízen Energia, vendeu 55 usinas de geração distribuída para a Thopen Energia e para a Grupo Gera, em negócio que pode chegar a R$ 600 milhões.



Nos EUA, a American Airlines teve lucro líquido de US$ 599 milhões no segundo trimestre de 2025, 16,4% menor do que o apurado em igual período do ano passado.



Na Europa, a multinacional suíça de alimentos e bebidas Nestlé obteve lucro líquido de 5,065 bilhões de francos suíços (cerca de US$ 6,37 bilhões) no primeiro semestre deste ano, 10,3% abaixo do obtido no mesmo período do ano passado.



Entre as divisas emergentes, a lira turca recua levemente ante o dólar após o Banco Central do país cortar a taxa básica de juros de 46% para 43%; a de concessão de empréstimos overnight, de 49% a 46%; e a de tomada de empréstimos overnight, de 44,5% a 41,5%.