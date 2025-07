Veja os acordos que os EUA firmaram até agora; negociação com Brasil está travada

A poucos dias do final do prazo, de 1º de agosto, para o governo dos Estados Unidos aplicar sobretaxas de 50% sobre produtos importados do Brasil anunciada por Donald Trump, os canais de negociação formais entre o governo brasileiro e o americano seguem fechados.

Americanos sinalizaram ao governo Lula (PT) que as tratativas só devem caminhar a partir de uma autorização do presidente Donald Trump para a abertura de canal oficial de diálogo, para o que não há previsão. O Brasil ainda não enviou delegação aos Estados Unidos para negociar com o governo Trump porque integrantes do Itamaraty entendem que essa não é uma opção até que haja a disposição norte-americana de receber os negociadores brasileiros.

Enquanto isso, o governo americano firmou acordos com vários países, nos quais obteve vantagens para reduzir as sobretaxas que ameaçava cobrar. Veja quais:

REINO UNIDO

Quando: 8 de maio;

Qual a concessão dos britânicos: baixar cobranças não tarifárias sobre produtos importados, EUA vão ampliar em US$ 700 milhões as exportações de etanol e em US$ 250 milhões a venda de outros produtos agrícolas, como carne bovina;

Qual a concessão dos americanos: tarifas de 10% sobre os produtos do Reino Unido, cota de 100 mil carros com tarifa de 10%, em vez de 25%, tarifas sobre aço -a 25% para o mundo- serão zeradas para o Reino Unido.

CHINA

Quando: 12 de maio;

Qual a concessão dos chineses: suspensão de tarifas recíprocas por 90 dias, redução das taxas sobre importações americanas para 10% (de 125%), suspensão ou cancelamento de medidas não tarifárias contra os EUA;

Qual a concessão dos americanos: suspensão de tarifas recíprocas por 90 dias, redução de 145% para 30% nas tarifas adicionais sobre produtos chineses (10% de taxa básica, mais 20% relacionados ao tráfico da droga fentanil).

VIETNÃ

Quando: 2 de julho;

Qual a concessão dos vietnamitas: não foram divulgados detalhes, mas envolvem restrições sobre a quantidade de conteúdo chinês em produtos exportados;

Qual a concessão dos americanos: baixar para 20% a sobretaxa sobre exportações vietnamitas, mantendo 40% sobre quaisquer exportações do Vietnã classificadas como transbordo, ou mercadorias que se originaram em outro país e apenas passaram pelo país.

INDONÉSIA

Quando: 15 de julho;

Qual a concessão dos indonésios: reduzir a zero tarifas em mais de 99% do comércio com os EUA, eliminar barreiras não tarifárias, desistir de tarifas sobre fluxos de dados da internet, apoiar moratória da OMC sobre taxas de comércio eletrônico;

Qual a concessão dos americanos: tarifas caem de 32% para 19%.

FILIPINAS

Quando: 22 de julho;

Qual a concessão dos filipinos: segundo post do presidente Donald Trump, pais concordou em zerar tarifas para produtos americanos;

Qual a concessão dos americanos: baixar de 20% para 19% tarifas sobre produtos filipinos.

JAPÃO

Quando: 22 de julho;

Qual a concessão dos japoneses: abrir para carros e arroz americanos, entre outros produtos, investir mais US$ 500 bilhões nos EUA, fazer parceria para produção de gás natural liquefeito no Alasca;

Qual a concessão dos americanos: reduzir de 24% para 15% tarifas sobre produtos japoneses.