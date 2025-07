Bolsas da Ásia fecham em alta, diante de possível acordo EUA-UE após pacto com Japão

As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta quinta-feira, à medida que o otimismo sobre um possível acordo comercial entre EUA e União Europeia (UE) ganhou força após o pacto do governo Trump com o Japão.Liderando o movimento na região, o índice japonês Nikkei subiu 1,59% em Tóquio, a 41.826,34 pontos, depois de saltar 3,51% no pregão anterior em reação ao acordo tarifário nipo-americano.Em outras partes da Ásia, o Hang Seng avançou 0,51% em Hong Kong, a 25.667,18 pontos, o sul-coreano Kospi teve alta de 0,21% em Seul, a 3.190,45 pontos, e o Taiex apresentou ganho de 0,24% em Taiwan, a 23.373,73 pontos.Na China continental, o Xangai Composto subiu 0,65%, a 3.605,73 pontos, encerrando a sessão acima de 3.600 pontos pela primeira vez desde janeiro de 2022, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 1,19%, a 2.203,09 pontos.Os EUA estão próximos de fechar um acordo comercial com a UE, semelhante ao firmado com o Japão na terça-feira, com tarifas "recíprocas" estabelecidas em 15%, segundo matéria do jornal britânico Financial Times, que citou fontes com conhecimento do assunto. Na ausência de um compromisso, o bloco estará sujeito a tarifas de 30% a partir do começo de agosto.Autoridades da China e dos EUA, por sua vez, terão uma nova rodada de discussões comerciais entre 27 e 30 de julho, na Suécia, segundo confirmou o Ministério do Comércio chinês.Na Oceania, a bolsa australiana contrariou o tom positivo da Ásia e ficou no vermelho, pressionada por ações financeiras, de tecnologia e de mineração. O S&P/ASX 200 caiu 0,32% em Sydney, a 8.709,40 pontos, depois de avançar nos dois pregões anteriores.