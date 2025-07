Setores ligados a gigantes dos EUA tentam destravar negociação de tarifas sobre o Brasil

Setores ligados a empresas gigantes dos Estados Unidos estão atentos à ameaça das sobretaxas de 50% sobre produtos importados do Brasil anunciada por Donald Trump e têm buscado interlocutores do Brasil para tentar evitar as tarifas.

As sobretaxas estão previstas para serem implementadas em 1º de agosto. Além de empresas que importam e distribuem café e suco de laranja -que são obtidos em peso do Brasil-, companhias das áreas petrolífera, energética, farmacêutica e aérea também têm demonstrado preocupação com o impacto que esses tributos podem ter.

Como mostrou a Folha de S.Paulo, o governo brasileiro trata a mobilização do empresariado americano como importante para tentar convencer consumidores e autoridades dos EUA do impacto que as tarifas podem ter. Isso ajudaria a pressionar o governo americano por uma negociação em torno das tarifas. Por ora, empresários têm se movimentado com cautela para evitar exposição e eventual retaliação do governo.

A Câmara do Comércio americana, maior associação empresarial do país, foi uma das que trataram publicamente do tema. Em nota divulgada semana passada, fizeram um apelo pela negociação em torno das sobretaxas para evitar sua implementação em 1º de agosto. O órgão diz que 6.500 pequenas empresas seriam impactadas nos EUA.

"A tarifa proposta de 50% afetaria produtos essenciais às cadeias produtivas e aos consumidores norte-americanos, elevando os custos para as famílias e reduzindo a competitividade de setores produtivos estratégicos dos Estados Unidos", afirmou a câmara, em nota divulgada com a Amcham (Câmara Americana de Comércio no Brasil).

Em carta endereçada ao presidente Lula (PT), o presidente Donald Trump vinculou a implementação das tarifas ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Também reclamou do diz serem centenas de ordens judiciais que visam censurar a liberdade de expressão de americanos e suas empresas.

O governo brasileiro tenta levar a negociação para o campo comercial, o único em que vê possibilidades de ceder. Integrantes do Judiciário têm sido categóricos ao dizer que não vão recuar no julgamento de Bolsonaro. E Lula classificou a carta como tentativa de interferência e ataque à soberania do Brasil. Por ora, os campos formais de negociação estão suspensos. Isso porque somente a Casa Branca dará a orientação sobre a negociação e isso ainda não ocorreu. O governo do Brasil enviou uma carta pedindo a negociação e não teve resposta -e segue sem previsão de ter.

Nesta semana, as empresas Johanna Foods e Johanna Beverages, que importam e distribuem suco de laranja, recorreram ao Tribunal de Comércio Internacional, em Nova York, para que declare nula a aplicação das tarifas de Trump. As companhias alegam que o presidente americano excedeu seus poderes de implementar tarifas sem o aval do Congresso ao vincular as tarifas a uma questão política -que não justificaria uma emergência econômica.

O Brasil representa de 65% a 70% das importações de suco de laranja totais dos EUA. O país também é o maior fornecedor individual de café, com importações que variam de 20% e 30%, a depender das safras. Responde ainda por 12% da oferta de açúcar de cana e por 9% da carne bovina.

Está entre os cinco maiores fornecedores de aeronaves e suas peças, representado especialmente pela Embraer, o que justifica a preocupação do setor aéreo. Em sexto lugar no ranking de exportações do Brasil aos EUA estão os produtos químicos, que servem de insumo para a produção de medicamentos. O Brasil também responde por cerca de 5% a 6% das importações americanas de petróleo bruto.

Como mostrou a Folha de S.Paulo, para fazer a troca seria necessário promover adaptações que, com certeza, vão elevar o preço. Representante das grandes petroleiras com atividade no país, incluindo as americanas ExxonMobil e Chevron, o IBP (Instituto Brasileiro do Petróleo e Gás) disse ver com preocupação a chance de implementação da sobretaxa.

Em nota divulgada poucos dias após o anúncio de Trump, o instituto disse que a medida traz incertezas para o setor de petróleo e gás, que responde hoje por 17% do PIB industrial brasileiro e 1,6 milhão de empregos diretos e indiretos no país. E ressalta que o petróleo foi o principal produto da pauta de exportações brasileira em 2024.