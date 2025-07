CEEE Equatorial realiza inventário da rede elétrica em 53 municípios

Entre julho e novembro, equipes técnicas da CEEE Equatorial estarão em campo para a realização de um inventário completo da rede de distribuição de energia elétrica. Conforme nota da companhia, a ação ocorrerá em 53 municípios da área de concessão da distribuidora (que abrange um total de 72 cidades) e terá apoio das empresas parceiras Delos, RealValor e Vetor.

O inventário consiste no mapeamento detalhado da infraestrutura elétrica — incluindo postes, transformadores, chaves seccionadoras e demais ativos —, além do levantamento cadastral dos consumidores atendidos pela rede. Esse trabalho, segundo a concessionária, é essencial para garantir a eficiência operacional, atender a exigências legais e regulatórias, além de direcionar investimentos futuros com base em informações atualizadas.

“Com esse levantamento, a CEEE Equatorial melhora o controle da rede, reduz custos de manutenção, aumenta a confiabilidade do sistema e cumpre metas previstas no contrato de concessão”, afirma o gerente do Centro de Operações da companhia, Natã Giampietro.

Como será feito o trabalho?

Durante o inventário, iniciado em 2024, os profissionais podem solicitar acesso aos clientes apenas para registrar informações técnicas. Nos casos em que o medidor estiver visível externamente, serão feitas fotos do equipamento. Se o medidor estiver dentro da residência, serão registradas imagens da fachada, do ramal de entrada e do poste de derivação.

Todos os colaboradores estarão devidamente identificados, utilizando crachá funcional, uniforme padronizado, veículos adesivados e carta de apresentação oficial, com contatos disponíveis para confirmação junto à Equatorial.

Cronograma e municípios atendidos:

Julho – Arroio dos Ratos, Barão do Triunfo, Butiá, Capão da Canoa, Caraá, Cidreira, Dom Pedro de Alcântara, Eldorado do Sul, Imbé, Maquiné, Mampituba, Mariana Pimentel, Minas do Leão, Morrinhos do Sul, Osório, Pantano Grande, Santo Antônio da Patrulha, São Jerônimo, Terra de Areia, Tramandaí, Três Cachoeiras e Xangri-lá.

Agosto – Arroio do Sal, Arroio dos Ratos, Capão da Canoa, Capivari do Sul, Caraá, Charqueadas, Cidreira, Dom Pedro de Alcântara, Imbé, Itati, Maquiné, Mampituba, Minas do Leão, Morrinhos do Sul, Osório, Santo Antônio da Patrulha, São Jerônimo, Terra de Areia, Torres, Tramandaí, Três Cachoeiras, Três Forquilhas e Xangri-lá.

Setembro – Alvorada, Balneário Pinhal, Capão da Canoa, Capivari do Sul, Caraá, Charqueadas, Cidreira, Itati, Morrinhos do Sul, Osório, Palmares do Sul, São Jerônimo, Terra de Areia, Três Cachoeiras, Três Forquilhas e Xangri-lá.

Outubro – Alvorada, Arambaré, Balneário Pinhal, Barão do Triunfo, Barra do Ribeiro, Butiá, Camaquã, Capivari do Sul , Caraá, Cerro Grande do Sul, Cidreira, Dom Feliciano, Eldorado do Sul, Encruzilhada do Sul, Guaíba, Itati, Mariana Pimentel, Morrinhos do Sul, Osório, Palmares do Sul, Pantano Grande, Porto Alegre, São Jerônimo, Sentinela do Sul, Sertão Santana, Tapes, Terra de Areia, Torres, Três Cachoeiras e Três Forquilhas.

Novembro - Arambaré, Barão do Triunfo, Barra do Ribeiro, Butiá, Camaquã, Capivari do Sul, Cerro Grande do Sul, Dom Feliciano, Eldorado do Sul, Encruzilhada do Sul, Guaíba, Mariana Pimentel, Pantano Grande, Porto Alegre, Sentinela do Sul, Sertão Santana, Tapes e Torres.

Pode haver alteração no cronograma devido às condições climáticas.

A CEEE Equatorial reforça que este trabalho é fundamental para garantir o fornecimento de energia com mais qualidade, segurança e eficiência para todos os clientes.

Dúvidas e informações adicionais podem ser esclarecidas pelos canais de atendimento da empresa:

Central de Atendimento 0800 721 2333;

-WhatsApp/Clara (51) 3382 5500;

-Agência Virtual, no www.equatorialenergia.com.br;

-APP Equatorial Energia, disponível na loja de aplicativo Android e iOS.