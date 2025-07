Bolsas da Ásia fecham em alta, com salto em Tóquio, após acordo comercial EUA-Japão

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta quarta-feira, lideradas pela de Tóquio, após o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciar o fechamento de um acordo comercial com o Japão.O índice japonês Nikkei saltou 3,51% em Tóquio, a 41.171,32 pontos, assegurando o maior ganho diário desde 10 de abril e atingindo o maior patamar desde julho de 2024. O setor automotivo teve o melhor desempenho: as ações da Mazda, da Subaru e da Toyota dispararam 18%, 17% e 14%, respectivamente.Trump anunciou ontem um pacto comercial com o Japão, estabelecendo que o país asiático pagará alíquota tarifária de 15% e investirá US$ 550 bilhões nos EUA. Antes do acordo, o Japão estava sujeito a tarifas "recíprocas" de 25% de Washington.Os EUA também selaram acordos com Filipinas e Indonésia, cujos produtos serão tarifados em 19%.Após o encerramento dos negócios em Tóquio, o primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, negou relatos da mídia local de que renunciaria em breve. Na eleição legislativa no fim de semana, a coalizão governista do Japão perdeu sua maioria na câmara alta do Parlamento.Em outras partes da Ásia, o Hang Seng avançou 1,62% em Hong Kong, a 25.538,07 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi registrou alta de 0,44% em Seul, a 3.183,77 pontos, e o Taiex subiu 1,44% em Taiwan, a 23.318,67 pontos.Na China continental, o Xangai Composto ficou praticamente estável, com alta marginal de 0,01%, a 3.582,30 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto caiu 0,54%, a 2.177,21 pontos.Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul pelo segundo pregão consecutivo, com ganho de 0,69% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.737,20 pontos.