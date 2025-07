Primeiro dia da 26ª Construsul impulsiona networking e projeta alta em negócios

Na cerimônia de abertura, o presidente da Sul Eventos, Paulo Richter, lembrou os desafios enfrentados neste ano , como a entrada de quase dois metros de água na Fiergs durante as enchentes. Ele destacou que a superação trouxe também oportunidades: “Esta edição reúne mais de 50 expositores estreantes. Estamos diante de um momento de reconstrução no estado e de aquecimento do setor. Já são três meses consecutivos com mais admissões do que demissões na construção civil no RS.”

Com mais de 300 expositores e 41 entidades apoiadoras, a 26ª Construsul — Feira Internacional da Construção começou com pavilhões cheios e clima otimista entre os participantes. Realizada na Fiergs, em Porto Alegre, a feira segue até sexta-feira (25), com a expectativa de atrair 30 mil visitantes e movimentar R$ 1 bilhão em negócios nos quatro dias de evento. A programação marca o retorno de grandes marcas, o lançamento de novas tecnologias e o reforço de tendências como sustentabilidade e uso consciente de materiais.

Qualidade como estratégia para reduzir custos é a aposta da Tintas Killing

“Produtos mais nobres duram mais, reduzem desperdícios e exigem menos mão de obra, o que gera economia no longo prazo”, explica o diretor comercial Jean Pierre. A Killing também está ampliando sua rede de parceiros no Sul e investindo na equipe comercial para dobrar o faturamento da linha imobiliária em três anos.

A Tintas Killing voltou à Construsul após um intervalo desde 2018 e chega com a meta de ultrapassar R$ 1 bilhão em faturamento neste ano. A empresa está apostando na expansão da linha de tintas imobiliárias, como a nova Kisatech, uma tinta à base d’água, com alta durabilidade e tecnologia que permite a evaporação da umidade interna, ideal para coberturas e ambientes úmidos.

Sustentabilidade deixa de ser custo extra e vira investimento no futuro, afirmam empresas de energia solar

A energia solar também ganhou destaque na feira, com empresas apostando em tecnologias mais acessíveis e eficientes. A Descarboniza, de Maringá–PR, apresentou sistemas de geração, armazenamento e carregamento veicular, incluindo o BIPV, tecnologia em que o painel solar substitui o telhado tradicional.

“A energia solar já existe há algum tempo, mas agora está com tecnologias muito mais avançadas e com mais assertividade. A construção civil precisa estar integrada à geração limpa de forma estratégica, e essa tecnologia mostra isso na prática”, afirmou Júlia Peixoto Andrade, do setor de marketing da empresa.

A empresa faz parte de um grupo que inclui distribuidora própria, assistência técnica e uma Fintech — que oferece crédito para viabilizar projetos mesmo para quem não tem acesso a financiamentos bancários.

Já a Energia Própria, com sede em Arroio do Meio–RS, destaca sua atuação pioneira no estado. Fundada há 13 anos, realizou o primeiro projeto solar aprovado no RS e hoje oferece baterias de lítio e carregadores para veículos elétricos. “Muitos clientes querem economia, mas também independência energética. E há empresas buscando selos de sustentabilidade, que exigem geração própria”, comentou o diretor comercial Gustavo de Paula.

Mais mulheres na construção

A representatividade feminina no setor também teve destaque. O Instituto Mulher em Construção, comandado por Bia Kern, participa da Construsul há mais de uma década e atua na capacitação de mulheres para o mercado da construção civil. “A cada edição, vemos mais mulheres circulando, não só como visitantes, mas também como profissionais do setor. É muito importante que mais mulheres entrem nesse mercado, que está repleto de vagas e oportunidades”, afirmou Bia. A presença do instituto na feira reforça a necessidade de inclusão e igualdade em uma área historicamente dominada por homens, mas que tem se aberto para novos perfis profissionais.