Banrisul está com uma ofensiva voltada para o uso de "muita Inteligência Artificial", diz Fernando Lemos

Como preparação à celebração dos 100 anos do Banrisul, que serão comemorados em setembro de 2028, o banco está apostando na intensificação do uso de Inteligência Artificial (IA), na robotização das operações e em um novo modelo de atendimento aos clientes. As ações foram destacadas pelo presidente do Banrisul, Fernando Lemos, que nesta terça-feira (22) participou do Menu POA promovido pela Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) no Palácio do Comércio, em Porto Alegre.

Lemos destacou que o banco é hoje uma das maiores empresas de capital aberto com sede no Rio Grande do Sul. "O Banrisul não é uma empresa pública. É um banco comercial, de varejo com controle do Estado e tem milhares de acionistas no mundo inteiro e concorre no mercado como qualquer outro banco", destaca. Na palestra, Lemos abordou o tema Banrisul +100: Transformando o Relacionamento Corporativo.

O Banrisul conta com 4,8 milhões de clientes e, conforme o seu presidente, precisa estar atualizado. "O Banrisul estava afastado da pessoa jurídica e agora estamos fazendo um esforço bastante importante para que a gente possa atender o setor empresarial gaúcho", comenta Lemos. Segundo ele, foram criadas 15 agências especializadas em atendimento a pessoa jurídica. Uma está em funcionamento na sede do banco no Centro Histórico de Porto Alegre. Uma outra agência será inaugurada em agosto na sede do CIEEE-RS na avenida Dom Pedro II, na Zona Norte, para o atendimento de empresas.

O presidente do Banrisul explica que o banco está desenvolvendo produtos para o setor comercial com a utilização do Vero. "Temos uma esteira de atendimento desde o crédito até a captura das transações no balcão. Tudo isso está integrado o que facilita muito a vida do nosso cliente", acrescenta. Para Lemos, existe uma profunda transformação e uma mudança de como consumir um banco. "Estamos chegando muito forte para o centenário", ressalta.

O presidente do banco salienta que 87% das transações do Banrisul são feitas pelo modelo digital e que que nos próximos cinco ou seis anos haverá uma transformação gigante nos bancos brasileiros tanto na forma de atendimento quanto no relacionamento. "Os bancos que continuarem serão uma grande plataforma de negócios que começa desde o ponto de venda e passa pela contabilização de todos os negócios de uma empresa", acrescenta. "O Banrisul vai permanecer por mais 100 anos na comunidade gaúcha", ressalta.

A presidente da ACPA, Suzana Vellinho Englert, disse que o Banrisul é uma empresa referência no segmento financeiro e no desenvolvimento do Rio Grande do Sul. "O banco possui uma carteira de crédito de R$ 64 bilhões e mais de quatro milhões de clientes", destaca. Para Suzana Englert, o banco é uma instituição financeira com raízes profundas no Estado e que desempenha um papel estratégico no fomento ao crédito, no apoio a empresas e na viabilização de investimentos que impulsionam o crescimento da economia.