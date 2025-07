Com foco sustentável, 26ª Construsul projeta R$ 1 bilhão em negócios

Com a promessa de movimentar até R$ 1 bilhão em oportunidades de negócios, a 26ª Construsul — Feira Internacional da Construção reúne, entre os dias 22 e 25 de julho, mais de 300 marcas nos Pavilhões da Fiergs, em Porto Alegre. Voltada a profissionais e empresas do setor da construção civil, a feira deve atrair cerca de 32 mil visitantes em uma área de 20 mil m 2, e contará com expositores nacionais e internacionais.

Ao todo, mais de 10 segmentos estarão representados, com lançamentos, experiências imersivas e foco em soluções sustentáveis em diversas áreas, tais como impermeabilização, revestimentos, iluminação, argamassas, ferragens, tintas, portas, ferramentas, piscinas, jardinagem, entre outros.

Entre os destaques da edição está a Vonder, uma das maiores fabricantes de ferramentas do Brasil, que ocupa o maior estande do evento, com 600 m². A marca apresenta um mix robusto de lançamentos, incluindo a Lavadora de Alta Pressão LAV 1600I e a Máquina para Assentar Piso MAP 210, além de martelos rompedores com tecnologia de alto desempenho.

Outro destaque é o da Construrohr, de Tupandi/RS, que volta à feira após enfrentar mais de 40 dias de paralisação por conta das enchentes que atingiram o estado em 2024. Especializada em estruturas pré-fabricadas de concreto e artefatos cerâmicos, a empresa aposta em resiliência e inovação.

Nesta edição, lança uma linha de telhas cerâmicas de alto desempenho térmico e reforça o uso do bloco cerâmico como alternativa sustentável ao concreto. O material, produzido com matéria-prima natural, reduz o consumo de energia nas edificações e minimiza a geração de resíduos nas obras. "A Construsul é um dos principais pontos de encontro do setor da construção no Brasil, e participar dela este ano tem um significado ainda mais especial. É quase um ato simbólico de resiliência", destaca o coordenador de marketing, Deimerson Motta.

A empresa também participa da programação técnica do evento com a palestra “Carros elétricos e a segurança contra incêndio nas edificações”, que será ministrada pelo especialista Lauro Ladeia no dia 22, às 19h30.

A sustentabilidade, aliás, permeia toda a programação da feira, que abordará temas como eficiência energética, parques esponja, bacias de amortecimento e novas exigências regulatórias, refletindo um movimento crescente do setor da construção em direção a práticas mais responsáveis. De acordo com pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI), 88% dos brasileiros já adotam com frequência práticas sustentáveis no dia a dia — um comportamento que pressiona o setor a inovar e se adaptar.

SERVIÇO

26ª Construsul – Feira Internacional da Construção

Local: Centro de Eventos Fiergs – Av. Assis Brasil, 8787 – Porto Alegre/RS

Data: 22 a 25 de julho de 2025

Horário: Terça a quinta-feira das 13h às 21h; sexta-feira das 13h às 19h

Entrada: Gratuita para profissionais do setor mediante credenciamento em www.feiraconstrusul.com.br

Observação: Proibida a entrada de menores de 14 anos