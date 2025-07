Indústria gaúcha registra melhor desempenho do ano

A indústria do Rio Grande do Sul movimentou R$ 48,1 bilhões em vendas em maio - o maior volume financeiro mensal de 2025. O resultado está publicado no último Boletim Setorial, elaborado pelo governo do Estado, por meio da Secretaria da Fazenda (Sefaz). O montante representa alta de 3,3% em relação a abril.

O setor também registrou crescimento das comercializações na comparação do último trimestre (março, abril e maio) com mesmo período do ano anterior, com alta de 5,5%. No acumulado de vendas dos últimos 12 meses (comparando junho de 2024 a maio de 2025 com o mesmo período anterior), o avanço foi de 4,8%.

Eletroeletrônicos tiveram maior variação

De acordo com o boletim, o setor de eletroeletrônicos obteve um crescimento de 16,4% nas vendas nos últimos 12 meses - a maior variação registrada entre as áreas industriais. O segmento atingiu R$ 15,1 bilhões em comercializações no período, com incremento superior a R$ 2 bilhões em relação ao mesmo intervalo anterior.

Outro destaque positivo foi a área de madeira, cimento e vidro, que registrou aumento de 7,7% nas vendas nos últimos 12 meses, somando R$ 10 bilhões em transações. O aumento absoluto foi de 716 milhões ante o período anterior.

Na outra ponta, o setor coureiro-calçadista registrou a maior retração, com queda de 1,6% nas vendas em 12 meses, somando R$ 20,6 bilhões no período.

Embora tenha registrado um acréscimo tímido de 0,3% nas vendas em 12 meses, o setor metalomecânico lidera o ranking em volume financeiro de comercializações, com R$ 154 bilhões vendidos.

Na sequência, aparece a indústria do agro, com mais de R$ 114 bilhões em vendas no período.

Vendas do varejo e atacado também crescem

No varejo, as vendas em maio atingiram R$ 21,3 bilhões, desempenho semelhante ao registrado no mês anterior. Já na comparação do trimestre (maio, abril e março) com o mesmo período anterior, o segmento apresentou alta de 5%. O desempenho no acumulado em 12 meses também é positivo, com aumento de 7%.

O segmento atacadista movimentou R$ 18,4 bilhões em vendas em maio. No acumulado de 12 meses, o segmento teve crescimento de 6%.