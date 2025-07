Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta, após Trump negar demissão de Powell

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta quinta-feira, um dia após o presidente dos EUA, Donald Trump, negar rumores de que pretendesse demitir o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, e com investidores de olho nas negociações tarifárias de Washington.



O índice japonês Nikkei subiu 0,60% em Tóquio, a 39.901,19 pontos, com a ajuda de ações de tecnologia e do setor farmacêutico, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 0,19% em Seul, a 3.192,29 pontos, e o Taiex registrou ganho de 0,31% em Taiwan, a 23.113,28 pontos.



Na China continental, o Xangai Composto teve modesto avanço de 0,37%, a 3.516,83 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto subiu 1,19%, a 2.146,08 pontos.



Exceção na Ásia hoje, o Hang Seng registrou perda marginal de 0,08% em Hong Kong, a 24.498,95 pontos,



Ontem, Trump negou a possibilidade de demitir Powell, horas depois de dizer a legisladores republicanos que o removeria do comando do Fed. Ao ser perguntado sobre o assunto, Trump disse que gostaria que Powell renunciasse, mas ressaltou que uma demissão repercutiria mal nos mercados.



Desde que assumiu o segundo mandato, em janeiro, Trump vem aumentando a pressão para que o Fed volte a reduzir os juros básicos dos EUA, que estão inalterados desde dezembro do ano passado.



No âmbito comercial, Trump afirmou ontem que divulgará em breve tarifas únicas de "10% a 15%" para cerca de 150 parceiros comerciais dos EUA.



Japão e Coreia do Sul estão sujeitos a tarifas "recíprocas" maiores, de 25%, a partir de 1º de agosto, se não conseguirem firmar pactos comerciais com os EUA.



Na Oceania, a bolsa australiana seguiu o tom predominante da Ásia, e o S&P/ASX 200 avançou 0,90% em Sydney, a 8.639,00 pontos.