Cresce a procura por cartórios online no País

Idas a cartórios estão se tornado cada vez mais dispensáveis. Certidões e processos já podem ser requisitados pela via online, com os mesmo custos e menor tempo. O RI Digital, serviço desenvolvido pelo Registro de Imóveis do Brasil, disponibilizou a lista de serviços por uma plataforma bastante intuitiva, pelo endereço www.ridigital.org.br.

Os serviços online foram criados em 2018, foram impulsionados durante a pandemia e seguem com crescimento na procura. Daí a motivação para a criação da plataforma, conforme explica o presidente do Registro de Imóveis do Brasil - Seção Rio Grande do Sul (RIB/RS), Ricardo Martins. “Vivemos na sociedade da urgência. Existe uma preferência pelo célere e, entendemos que a excelência do serviço também passa pela celeridade”, observa.

Martins explica que todos os serviços estão disponíveis, seja retirar uma certidão, ou apenas visualizá-la, e processos de compra e venda, doação, permuta e retificação de área, inventários, ações judiciais ou regularizações de propriedade. Há serviços, como tirar uma certidão, que demora 2 minutos. “É o mesmo serviço do cartório presencial, só que em outro ambiente. Tem o mesmo custo do serviço, mas há a economia de tempo de deslocamento e espera e de custos de transporte. É muito mais produtivo”, ressaltou.

Para o presidente do RIB/RS, a digitalização dos serviços é um passo fundamental para aproximar o Registro de Imóveis das necessidades da sociedade, garantindo maior eficiência, transparência e confiabilidade. "Nosso maior intuito é fomentar a ampliação dos serviços online, através da divulgação, pois a comunidade ganha um recurso que muitas vezes não sabe que têm acesso", explica.

Embora os serviços online estejam crescendo em procura, sobretudo entre gerações mais jovens, os cartórios sempre permanecerão com unidades físicas. Como são públicos, precisam permanecer abertos. “Em geral, quem procura cartórios é o cidadão que tem a partir de 30 ou 40 anos, que está negociando seu primeiro imóvel ou está vendendo. Mesmo que haja uma dificuldade maior para a população com mais idade, daqui há um tempo estas pessoas estarão mais familiarizadas”, ressaltou. De acordo com Martins, o RIB tem como meta deixar todo o Brasil com qualidade mínima desses serviços.



Como acessar



Para utilizar os serviços, basta acessar o site www.ridigital.org.br, selecionar o estado desejado, preencher os dados solicitados e acompanhar o pedido diretamente pelo sistema. Os pagamentos também são feitos de forma online, com toda a segurança necessária.



Este é o único portal oficial gerenciado pelos registros de imóveis brasileiros, integrado ao Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (ONR).

Confira alguns serviços que podem ser feitos online: