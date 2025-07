Dos pães às quatro linhas: conheça a trajetória do empresário que comprou gestão da Arena do Grêmio

Gremista fanático, Marcelo é natural de Canoas e dono da Marquespan, companhia especializada na produção e distribuição de pães, que conta com mais de 5 mil colaboradores e uma frota própria de cerca de 600 caminhões. Além disso, Marques se colocou como pré-candidato para a próxima eleição à presidência do Grêmio que acontece ainda este ano.

R$ 30 mil e um sonho

Foi nos fundos de um mercado de bairro, em 1999, que a Marquespan, fundada com o nome de Marques Panificadora, ganhou vida. Em entrevista concedida ao jornalista Duda Garbi para o seu canal no Youtube, o empresário contou que o início da empresa partiu de uma ideia do irmão, Claudiomar.

Primeira sede da Marquespan, localizada em Gravataí Marquespan / Divulgação / JC

Policial militar, ele costumava fazer um "bico" de segurança em mercadinho no município de Gravataí, para fazer uma renda extra. Um dia, o proprietário do mercado contou a Claudiomar que produzia pães nos fundos do estabelecimento para distribuir a alguns clientes, mas estava com vontade de se desfazer da operação, e sugeriu que o policial militar adquirisse o negócio.

Após algumas conversas, o proprietário fez uma oferta a Claudiomar: R$ 30 mil e o negócio era dele. Então, o rapaz correu para casa e trouxe a ideia para família durante o almoço de domingo. Ele tinha R$ 15 mil guardados para investir e pediu ao pai que emprestasse a outra metade do valor a Marcelo. Seu Edemar, metalúrgico aposentado, topou a ideia.

O jovem sempre teve o sonho de ser jogador de futebol, mas aos 19 anos, Marcelo não havia recebido uma oportunidade e assistia seu sonho se tornar inalcançável. Logo, viu na sociedade com o irmão uma grande chance. Mudou-se para Gravataí e fez da empresa sua vida. Enquanto cuidava do relacionamento com os clientes, Claudiomar era responsável pela parte administrativa, que conciliava com a carreira na polícia.

Para Marcelo, sua veia empreendedora veio da mãe. Dona Elga fazia decorações e buffets de festas e eventos nos fins de semana. Para transportar os materiais ela tinha uma Kombi. Foi com essa mesma Kombi que o jovem começou a fazer as primeiras entregas dos pães. Ela desistiu de fazer seus eventos para apoiar o negócio do filho, ressaltando, ainda mais, a importância que teve na vida do empresário.

Empresa conta com frota própria de mais de 600 caminhões Reprodução/Youtube/JC

Ele ficou com a incumbência de atender os cinco clientes deixados pelo proprietário anterior. Logo esses cinco clientes viraram seis, viraram sete, oito... até serem 50. Durante esse início de empreendimento, Marcelo disse chegar a trabalhar 20 horas e dormir apenas quatro para dar conta de todas as demandas. Aos poucos foi expandindo ainda mais, chegando a ter cerca de 200 mercados que recebiam o pão da Marquespan, que recebeu este nome após a compra do primeiro caminhão adquirido para realizar as entregas.

Apesar do crescimento exponencial nos primeiros dois anos de empresa, havia chegado a hora de dar o próximo passo. Em 2001, a Marquespan fez sua primeira venda interestadual e para isso precisou mudar sua metodologia de trabalho. Ao percorrer grandes distâncias, a massa do pão crua sofria alguns danos. Por isso, o produto passou a ser distribuído congelado, o que permitiu que a empresa superasse fronteiras e chegasse a outros estados do País.

Dona do slogan "Para nós o pão é sagrado", a Marquespan conta com fábricas em Tatuí (SP), Gravataí (RS), Curitiba (PR), Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Recentemente, a empresa inaugurou sua nona fábrica, tornando-se a maior produtora de pão francês do mundo - são cerca de 16 milhões de unidades por dia -, levando seus produtos para mais de 20 mil clientes em todo o Brasil.