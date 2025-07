O Jornal do Comércio publicou, nesta quarta-feira (16), o especial Dia do Comércio. O suplemento exclusivo é muito aguardado pelo mercado pois divulga, anualmente, a pesquisa O Consumidor Gaúcho, feita em parceria com a Pucrs.

Além da pesquisa, que indica que os consumidores gaúchos preferem as lojas físicas, há entrevistas com presidentes de entidades empresariais, uma reportagem sobre a integração do físico com o digital e dicas de especialistas.