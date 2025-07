Vamos trabalhar, junto ao empresariado, por maior prazo das tarifas dos EUA, diz Alckmin

O vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, afirmou que o governo ainda busca flexibilizar o prazo determinado pelo governo dos Estados Unidos para taxar as exportações brasileiras em 50% a partir de 1º de agosto. "O prazo é exíguo, mas vamos trabalhar para dar o máximo nesse prazo", disse nesta terça-feira, 15, após reunião com representantes do setor produtivo.



A proposta do empresariado é de pelo menos mais 90 dias de discussão, o que foi reforçado por representantes do setor produtivo, como o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Josué Gomes. Conforme o vice-presidente, os executivos brasileiros farão parte da tentativa de pressão por maior prazo. O período, afirmou, poderá inclusive servir para acordos comerciais positivos.



"É uma relação importante, que repercute também nos Estados Unidos, podendo encarecer a economia americana. E também é uma oportunidade para mais acordos comerciais", disse Alckmin. Durante a reunião do comitê criado pelo governo para lidar com a crise, o empresariado se comprometeu a conversar com seus parceiros norte-americanos, o que serviria para chamar a atenção para os inevitáveis prejuízos mútuos.



Segundo o vice-presidente, o governo brasileiro sempre manteve diálogo com os Estados Unidos. "Enviamos uma carta há dois meses sobre tratativa de acordo e não obtivemos resposta", afirmou. Agora, diante da deflagração da ofensiva contra o Brasil, Alckmin disse que uma nova carta será enviada reforçando que o governo brasileiro aguarda respostas.

Reiterando um argumento que tem sido utilizado por empresários e pelo governo, apontou que os Estados Unidos têm superávit na balança comercial. "De janeiro a junho (deste ano), as exportações dos EUA para o Brasil aumentaram 11,48%. As exportações do Brasil para os EUA, 4,37%", afirmou Alckmin.



Comitê



O nomeado Comitê Interministerial de Negociação e Contramedidas Econômicas e Comerciais foi oficializado no decreto que regula a Lei de Reciprocidade Econômica (Lei 15.122/25). A reunião desta terça contou com a presença de 18 executivos de diferentes setores. Um novo encontro está marcado para esta quarta-feira, 16. Ainda nesta terça, o comitê realiza uma segunda reunião quando o foco será o agronegócio.



Além do vice-presidente e empresários, estavam presentes o ministro da Fazenda, Fernando Haddad; a ministra do Planejamento, Simone Tebet; a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann; o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o ministro de Portos e Aeroportos (MPor), Silvio Costa Filho.