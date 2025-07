Projeto 'Porto Alegre +1' quer ampliar permanência de turistas na capital gaúcha

O pacote "Porto Alegre +1" é um projeto que está em discussão pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos que pretende manter os turistas de outros estados ou países no final de semana na cidade por um ou mais dias. A ideia está sendo discutida pela secretaria municipal em parceria com o Convention Bureau, a Embratur e o Sebrae/RS. A proposta foi apresentada pela secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos, Fernanda Barth, que nesta terça-feira (15) participou do Menu POA da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA). Na palestra, ela abordou o tema "Competir, atrair e consolidar: A Porto Alegre empreendedora e turística que queremos".

Segundo Fernanda Barth, a ideia é que o turista fique na cidade no final de semana na chegada ou na saída. "Os visitantes buscam dois destinos no Rio Grande do Sul: a Serra e os Cânions", comenta. A secretaria diz que estão sendo realizadas conversas com algumas operadoras que trabalham com esses dois destinos para a montagem de um pacote que inclua Porto Alegre. "Estamos discutindo com as operadoras se é melhor na chegada ou na saída. Temos produtos atrativos para um ou mais dias na cidade", acrescenta. A secretaria diz que a proposta é que os visitantes de outros estados ou países fiquem o final de semana em Porto Alegre. "A Serra é cara e lotada no final desmana e tem sobra de turistas. Para os visitantes, o melhor é ficar o final de semana em Porto Alegre. O produto turismo é um dinheiro novo que entra no caixa e as cidades brasileiras depois da reforma tributária vão disputar os turistas com toda a força", destaca.

Para atrair turistas e empreendedores, Fernanda diz que é necessário ter uma cidade limpa, com segurança pública e iluminação. Com relação aos camelôs no Centro Histórico, Fernanda diz que a revitalização saiu do papel e é preciso entregar a Porto Alegre um Centro bonito, limpo e agradável de se caminhar. "Não podemos ter na frente das lojas ambulantes vendendo produtos falsificados ou ilegais. Temos que ter uma circulação livre", acrescenta. A secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos diz que existem zonas de interesse turístico em Porto Alegre que precisam ser fortalecidas e que precisam de fato sair do papel. "Destaco o 4º Distrito, o Centro Histórico e a Orla do Guaíba em toda a sua extensão que precisam de um olhar diferente na atração de negócios e isenção tributária", ressalta.

A presidente da ACPA, Suzana Vellinho Englert, disse que pensar e dialogar sobre o desenvolvimento de Porto Alegre é um dos compromissos da Associação Comercial. "A Capital tem uma economia diversificada, com forte atuação no setor de serviços, onde o turismo desempenha um papel importante", comenta. Para ela, a cidade é reconhecida como um destino atrativo para investimentos no setor turístico e busca fortalecer sua imagem como Capital Mundial do Churrasco. "Queremos impulsionar o turismo gastronômico e cultural. Eventos como o South Summit também movimentam a economia local, gerando aumento na demanda por serviços e atraindo investimentos", aponta.

Suzana cita o Festival do Churrasco, na edição de 2024, que recebeu mais de 10 mil visitantes, 80 chefs renomados, 960 assadores e serviu mais de 20 toneladas de carne. Já o South Summit Brazil 2025 recebeu 23 mil participantes de 62 países, com 900 investidores e 140 fundos de investimento. Ela destaca outros eventos como o Festival Mundial de Skate e a Maratona Internacional de Porto Alegre que fazem parte do calendário de atividades da cidade.

Um levantamento citado pela ACPA aponta que de janeiro a maio de 2025, o Rio Grande do Sul recebeu 1,1 milhão de turistas estrangeiros, crescimento de 94,5% na comparação com 2024. Segundo Suzana Vellinho, muitos desses investimentos se concentram em Porto Alegre. "Os dados mostram que temos potencial para continuar desenvolvendo setores já consolidados como o de serviços e capacidade para crescer em outros setores como o turismo. Ambos são categorias primárias da nossa economia", acrescenta.