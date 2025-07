Jornada Nacional de Inovação da Indústria discute transição ecodigital em Porto Alegre

Com a intenção de conectar o Brasil com a inovação e a transição digital e ecológica, a Jornada Nacional de Inovação da Indústria fez sua segunda parada em solo gaúcho, nesta sexta-feira (4), no Tecnopuc, em Porto Alegre. A iniciativa é uma realização da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), em parceria, no Rio Grande do Sul, com o Sistema Fiergs. O primeiro evento no Estado aconteceu em São Leopoldo na quarta-feira passada. O projeto vai percorrer todos os estados brasileiros, como um preparativo para o 11º Congresso de Inovação, em março de 2026, em São Paulo.

A temática central do encontro é a transição ecodigital, termo que se refere à combinação das transições verde e digital a fim de promover uma economia de baixo carbono, aproveitando as vantagens das novas tecnologias digitais e impulsionando a inovação em diferentes setores. A programação dos compromissos estaduais conta com painéis, workshops e pitches de empresas participantes, explorando desafios e oportunidades para essa transição.

Representando o governo do Estado, a secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia Simone Stülp, ressaltou a importância do evento para o desenvolvimento tecnológico do Rio Grande do Sul. "Essa nossa gestão prega por uma agenda de desenvolvimento que traz um ambiente de negócios mais ágil, articulado e empolgante. Além de um olhar para a sustentabilidade ambiental promovendo a transição energética e adaptação às mudanças climáticas, todas essas valências estão conectadas ao tema desta jornada que será construída por todos os 27 estados da nossa federação", aponta Simone.

Ela ainda diz as que enchentes afetam muitas questões que envolvem a administração estadual. "A tragédia não é algo que ficou no ano passado, é algo que precisamos conviver. Conectamos este planejamento estratégico a um plano de reconstrução para o Rio Grande do Sul. Esse planejamento se interliga a essa jornada nacional da inovação que busca colocar não só o Estado, mas também o País em outro patamar", explica a secretária.

Para Ariel Berti, diretor técnico do Sebrae-RS, os parques tecnológicos são fundamentais para proporcionar um bom ambiente de inovação. "Agradeço por fazer parte dessa rede de conexões que nós temos aqui no Estado. Essa rede é cada vez mais forte e a proximidade que a gente tem entre os atores do sistema que faz com que, de fato, consigamos fazer a inovação se tornar uma constante no nosso ecossistema", descreve.

Berti incentivou que os presentes no evento fizessem uma reflexão da maneira como é possível trazer um impacto positivo para o desenvolvimento econômico do RS. "Eu gosto muito de uma frase do Scott Andrew, que é um pesquisador, que diz que a inovação é algo novo, que deve gerar impacto. Então, eu convido todos nessa jornada pela inovação a fazerem esse questionamento. O que de fato nós estamos fazendo de novo que gere impacto?"

PROGRAMAÇÃO

8h30: credenciamento e networking



9h - 9h30: abertura



9h30 - 10h30: palestra sobre transição ecológica e digital com o gerente de Tecnologia e Inovação da Engenharia de Manufatura da General Motors América do Sul, Carlos Sakuramoto



10h30 - 11h30: painel Desafio da Transição Ecodigital no RS



11h30 - 12h30: pitch com as empresas de tecnologia: Ensilica, Blue Nano, DB Random, Vent e Regenera



14h às 18h: serão realizados dois workshops simultaneamente. Um sobre o acesso a iniciativas de fomento à inovação e o outro sobre a gestão da inovação