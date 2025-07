Dólar sobe em meio ao feriado nos EUA e liquidez reduzida

O dólar opera em alta ante o real na manhã desta sexta-feira (4), com ajustes de posições, após o recuo da divisa americana no mercado à vista na quinta (3), a R$ 5,4050, menor preço desde 24 de junho de 2024. A liquidez está reduzida com o fechamento dos mercados nos EUA em dia de feriado do Dia da Independência.Investidores aguardam a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o IOF e as negociações tarifárias do governo Trump antes do prazo final de 9 de julho.Na seara política, os partidos Solidariedade, Avante, União Brasil, PP, Republicanos, PSDB, PRD e Podemos informaram que vão ajuizar uma ação pedindo ao STF que declare a constitucionalidade do decreto legislativo que suspendeu o aumento do IOF, assim como a inconstitucionalidade do decreto do governo sobre o imposto.O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União-AP), irá apresentar uma proposta legislativa para restringir quem pode recorrer ao Supremo para contestar alguma lei votada no Congresso Nacional, após o PSOL ingressar na Corte contra o decreto legislativo do IOF. Já o deputado federal Mauro Benevides Filho (PDT-CE), vice-líder do governo na Câmara, conseguiu 182 assinaturas para iniciar o trâmite de uma PEC que aumenta o poder da Câmara e do Senado sobre o Banco Central.O índice de preços ao produtor (IPP) caiu 1,29% em maio, após recuo de 0,12% em abril, segundo o IBGE. Neste ano, IPP recua 1,97% e avança 5,78% em 12 meses.A Polícia Civil de São Paulo prendeu um homem apontado como um dos autores da "maior invasão de dispositivo eletrônico do País" - o ataque hacker à C&M, que interliga instituições financeiras a sistema que inclui o Pix.O Santander reduziu a previsão de inflação de 5,4% para 5,1% em 2025, e de 4,8% para 4,5%, em 2026, mas elevou a Selic ao fim de 2025 de 14,75% para 15,00%, nível atual do juro básico.O subsecretário do Ministério da Fazenda Gilson Bittencourt classificou como realista o Plano Safra 2025/26, que prevê R$ 594,4 bilhões em financiamentos para produtores rurais.O Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Gecex) prorrogou por cinco anos o direito antidumping definitivo aplicado às importações originárias da China de pneus novos de borracha para automóveis de passageiros.O presidente da Rússia, Vladimir Putin, participará da cúpula do Brics por videoconferência no domingo (6), durante a sessão plenária principal, confirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.A presidente do BCE, Christine Lagarde, reiterou o compromissos com a meta de inflação de 2% e que será feito o que for necessário para alcançá-la e para mantê-la neste nível.