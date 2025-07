Bitter é aposta para competir no mercado de drinks

Outra novidade da Vinícola Salton é o retorno de uma bebida que marcou época na empresa até o início dos anos 1980. A Salton está investindo na produção do bitter, bebida que tem mostrado forte aquecimento nos últimos anos e alinhada com o crescimento do consumo de drinks. Também está em desenvolvimento uma versão de spritzer a partir de infusão de ervas ou frutas na linha de espumantes. "É preciso dar uma resposta aos novos consumidores, porque o mercado está mudando. Torna-se necessário inovar, sem abandonar as linhas tradicionais", reforçou Maurício Salton.