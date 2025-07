Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta, após recordes em NY e de olho em tarifas

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta quinta-feira, após novos recordes em Wall Street e com investidores atentos a novidades das negociações tarifárias dos EUA.



Liderando ganhos na Ásia, o índice sul-coreano Kospi avançou 1,34% em Seul, a 3.116,27 pontos, enquanto o japonês Nikkei teve avanço marginal de 0,06% em Tóquio, a 39.785,90 pontos, depois de acumular perdas nos dois pregões anteriores em meio a dificuldades do Japão de fechar um acordo comercial com Washington, e o Taiex subiu 0,60% em Taiwan, a 22.712,97 pontos.



Na China continental, o Xangai Composto registrou modesta alta de 0,18%, a 3.461,15 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,95%, a 2.084,67 pontos, ignorando dados fracos de atividade do setor de serviços.



Exceção, o Hang Seng caiu 0,63% em Hong Kong, a 24.069,94 pontos.



Ontem, as bolsas de Nova York tiveram desempenho misto, com queda do Dow Jones, mas novas máximas históricas do S&P 500 e do Nasdaq.



No âmbito das discussões comerciais, o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou ontem que firmou um novo acordo com o Vietnã, pelo qual produtos vietnamitas serão tarifados em 20% e os americanos ficarão isentos de tarifas.



Os EUA, porém, têm mostrado dificuldades de garantir outros acordos antes do prazo de 9 de julho estabelecido por Trump. O Japão, por exemplo, sinalizou ontem que não pretende fechar um acordo que prejudique seus interesses.



Na Oceania, a bolsa australiana ficou praticamente estável hoje, com baixa marginal de 0,02% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.595,80 pontos.