Ibovespa sustenta linha de 139 mil pelo 2º dia, mas cede 0,36%, com bancos

Após ter retomado nesta quarta, (2), a linha dos 139 mil pontos em fechamento pela primeira vez desde 16 de junho, o Ibovespa fez hoje uma pausa para acomodação, mas conservando a linha psicológica que o reaproxima aos poucos da marca histórica de 140 mil pontos, obtida em 20 de maio.



Neste meio de semana, o índice da B3 oscilou dos 138.383,54 até os 140.048,83 pontos, na máxima do dia, saindo de abertura aos 139.585,96 pontos. No fechamento, mostrava perda de 0,36%, aos 139.050,93 pontos, com giro a R$ 24,3 bilhões. Nas duas primeiras sessões de julho, acumula leve ganho de 0,14% e, na semana, avança 1,60%. No ano, sobe 15,60%.



Na sessão, o ajuste negativo ocorreu a despeito de alta que chegou a superar 4% na principal ação da carteira, Vale ON (+3,64% no fechamento), e de avanço em Petrobras (ON +2,10%, PN +1,78%), em quarta-feira de ganhos em torno de 3% para o Brent e o WTI. Entre os grandes bancos, as perdas foram a 3,00% (Santander Unit), à exceção de leve alta em BB ON (+0,37%) - um ajuste no segmento em geral associado à realização de lucros recentes.



Na ponta ganhadora, além de Vale, destaque também para outros nomes associados ao setor metálico, como CSN (+6,13%), Usiminas (+5,37%), Bradespar (+3,71%) Metalúrgica Gerdau (+3,25%) e Gerdau (+3,12%). No lado oposto, Assaí (-7,52%), Magazine Luiza (-6,59%), Smart Fit (-6,06%) e Localiza (-5,76%). Dando suporte ao desempenho do setor metálico, o mais negociado contrato futuro do minério de ferro em Dalian, China, fechou hoje acima da linha psicológica de US$ 100 por tonelada pela primeira vez desde 22 de maio.



"Bolsa brasileira vem de uma sequência positiva e tem preservado ganhos, em patamar alto, com os mercados americanos em máximas, também. Cenário para Brasil tende a ser um pouco mais de cautela, com os gestores precisando repensar um pouco os portfólios. Já houve leva relevante de fluxo externo, com o estrangeiro tendo sido o principal comprador na Bolsa brasileira no ano, e o local ainda pouco alocado em função da taxa da NTN-B, que tem caído - e pode dar, assim, fluxo adicional para Bolsa", diz Felipe Moura, analista da Finacap.



Ele prevê intervalo lateralizado para o Ibovespa até que um direcional venha a se impor. "Conjecturas sobre as eleições, aos poucos, vão ganhar mais relevância, especialmente com relação ao que pode trazer de perspectiva para o fiscal."



Nesse sentido, o UBS BB compilou dados desde meados da década de 90 de diferentes institutos de pesquisa brasileiros e notou que todos os governos que conseguiram se reeleger ou nomear um sucessor entraram no período das eleições presidenciais com popularidade na faixa de 40%, sendo 37% no mínimo. A aprovação do governo Luiz Inácio Lula da Silva é de 26% atualmente, segundo o agregador de pesquisas.



A instituição, contudo, também observou que a avaliação dos eleitores em relação ao governo geralmente melhora de 8 a 10 pontos porcentuais em anos eleitorais. "Não está claro se isso se deve a maiores gastos durante o período eleitoral, marketing de campanha ou qualquer outro motivo", acrescenta o UBS BB, conforme relato da jornalista Caroline Aragaki, da Broadcast.



No cenário mais amplo, "os investidores continuam atentos a possíveis acordos comerciais, diante do prazo final das pausas tarifárias concedidas pelos Estados Unidos na próxima semana dia 9", observa Nickolas Lobo, especialista em investimentos da Nomad. Em curta publicação na rede Truth Social, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira que firmou um novo acordo comercial com o Vietnã, que prevê tarifas de 20% sobre todos os produtos vietnamitas exportados aos EUA e de 40% sobre reexportações do país.



De acordo com relato da VNA, agência de notícias do Vietnã, o secretário-geral do partido comunista do Vietnã, Tô Lâm, confirmou que garantirá acesso preferencial para bens americanos, incluindo automóveis, em conversa por telefone com o presidente Trump. Em troca, os Estados Unidos reduzirão as tarifas recíprocas em muitas exportações vietnamitas e continuarão a trabalhar com o país para resolver problemas relacionados ao comércio, acrescenta o relato da agência.



No front comercial, além do novo acordo com o Vietnã, Trump reforçou a promessa de fechar acordos com mais 10 países após o entendimento recente com a China, diz Luise Coutinho, head de produtos e alocação da HCI Advisors. "No Brasil, o cenário político segue no centro das atenções. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a ação do governo no STF contra a decisão do Congresso que anulou o aumento do IOF é de natureza jurídica, não política ou econômica. Ele destacou que esse tipo de disputa faz parte do processo democrático, durante entrevista na Argentina após reunião do Mercosul", acrescenta.



Em Buenos Aires, Haddad afirmou à Broadcast que a equipe econômica depende do decreto que elevou o Imposto sobre Operações Financeiras para garantir o cumprimento da meta fiscal do ano que vem, de superávit de 0,25% do PIB. Questionado sobre a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal promover uma conciliação sobre o tema, aventada por ministros da Corte, ele evitou se posicionar, mas reforçou que nunca se furtou ao diálogo, reporta a jornalista Giordanna Neves, da Broadcast.



"Não sei como o ministro Alexandre (de Moraes) vai encaminhar isso. Seria indelicado da minha parte me adiantar antes de falar com ele. Precisa de um tratamento adequado, até para evitar intriga. O que eu posso dizer é que nosso feitio, desde sempre, tem sido sentar e conversar. Eu nunca me furtei ao diálogo", disse à reportagem.