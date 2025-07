Dólar perde força após eliminação de empregos no setor privado dos EUA

O dólar perdeu força no exterior e ante o real após a eliminação de empregos no setor privado nos EUA, que contrariou a expectativa de aumento de vagas. No foco estão a votação do projeto tributário de Donald Trump pela Câmara de Representantes americana, novos desdobramentos das negociações comerciais dos EUA e o cenário fiscal no Brasil.O setor privado dos EUA eliminou 33 mil empregos em junho, segundo pesquisa com ajustes sazonais da ADP divulgada nesta quarta-feira, 2, contrariando previsão dos analistas de criação de 115 mil postos de trabalho.A produção industrial caiu 0,5% em maio ante abril, conforme o IBGE, igual à mediana das expectativas. Em comparação a maio de 2024, houve alta de 3,3%. No acumulado do ano, a indústria cresceu 1,8%, e nos últimos 12 meses, avançou 2,8%.O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu a judicialização do caso sobre o aumento do IOF, alegando descumprimento do acordo entre governo e Congresso, e também que se chegue a um acordo no Supremo Tribunal Federal sobre o marco temporal.O Banco Central confirmou que a C&M Software, prestadora de serviços para instituições provedoras de contas transacionais sem meios de conexão própria, comunicou um ataque à sua infraestrutura tecnológica na noite de terça-feira, 1º. O ataque O BC não informou valores envolvidos no episódio.O IPC-S moderou o ritmo de alta, de 0,19% para 0,16%, na passagem da terceira para a quarta quadrissemana de junho.O presidente Lula recebe nesta quinta-feira (3), do presidente argentino, Javier Milei, a presidência temporária do Mercosul, com duração de seis meses.