BYD abre fábrica na Bahia já com previsão de quadruplicar capacidade

A chinesa BYD celebrou nesta terça-feira (1) a abertura da sua primeira planta de produção de veículos elétricos no Brasil, na área onde anteriormente operava a Ford, em Camaçari, na Bahia. O complexo inicia com capacidade anual de 150 mil veículos, com a perspectiva de chegar a 600 mil unidades dentro de cinco anos.

De acordo com o vice-presidente sênior da BYD Brasil, Alexandre Baldy, já em 2025 a meta é chegar a uma montagem de cerca de 50 mil veículos na estrutura. Futuramente, o empreendimento pretende atender ao mercado nacional e também de outros países da América Latina.

Em um primeiro momento, a fábrica irá atuar no sistema SKD (com partes pré-montadas em outros locais) e, posteriormente, migrará para a produção nacional completa — incluindo estampagem, soldagem, pintura e aumento do conteúdo local.

A produção dos primeiros três modelos brasileiros da empresa começa nas próximas semanas: BYD Dolphin Mini, Song Pro (GL/GS) e King (GL/GS). O anúncio da fábrica no estado da Bahia, ocorreu em 2023. No ano seguinte, já foi iniciada a construção da estrutura em Camaçari, com previsão de investimento de aproximadamente R$ 5,5 bilhões.

Nas últimas semanas, mais de 400 colaboradores brasileiros foram contratados para a unidade. No total, mais de 1 mil pessoas já trabalham na planta de Camaçari apenas para a BYD, sem contar os prestadores de serviços que somam mais algumas centenas de postos de trabalho. Durante o evento, a BYD anunciou também a abertura de mais 3 mil vagas, que serão preenchidas até o fim do ano.

A vice-presidente executiva da BYD, Stella Li, salienta que a unidade de automóveis no Brasil será a maior da empresa fora da Ásia. O complexo possui em torno de 4,6 milhões de metros quadrados de área, o que corresponde a cerca de 645 campos de futebol.

Abertura de nova fábrica da BYD Jefferson Klein/Especial/JC

A dirigente frisa que a BYD não é apenas uma fabricante de carros, mas também uma companhia de tecnologia. Ela acrescenta que o objetivo é tornar essa inovação acessível ao público. "Abrindo uma mobilidade verde para todos", destaca a dirigente.

Uma solução que está sendo desenvolvida na China pela BYD é o carregamento "flash". Há equipamentos que permitem carregar carros com autonomias de 400 quilômetros em cinco minutos, mas há testes com máquinas que permitem autonomias de 20 quilômetros em apenas cinco segundos.

Stella ressalta que a BYD é líder global em veículos movidos com nova energia, ou seja, elétricos e híbridos, com 21% de market share. No Brasil, em maio deste ano, a companhia assumiu a quarta colocação do ranking geral de venda de varejo de veículos no País. A posição foi alcançada com 9.006 carros emplacados, totalizando uma participação no mercado da comercialização de automóveis na ordem de 9,7%.

Se for levado em conta apenas o segmento dos elétricos, segundo a companhia, a cada dez carros desse tipo nas ruas brasileiras, nove são da BYD. Em maio o market share foi de 92,16% de participação nessa área, com 5.326 veículos vendidos.

Em 2025, a BYD alcançou 180 concessionárias no Brasil e o lançamento dos novos modelos dos híbridos plug-in (que pode optar pelo uso de combustível fóssil ou elétrico) BYD Song Plus e BYD Song Plus Premium.

Fundada em 1995, a empresa atua em setores como o automotivo, eletrônicos, energia renovável e transporte ferroviário. A companhia possui 30 parques industriais espalhados por diversos países do mundo. O evento dessa terça-feira contou ainda com a presença do governador baiano, Jerônimo Rodrigues (PT), que enfatizou a importância econômica e social da atividade da BYD no estado.