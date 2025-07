Bolsas da Ásia fecham em alta após recordes em NY; exceção, Tóquio cai com possível realização

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta terça-feira, após novas máximas históricas de Wall Street ontem, enquanto investidores monitoram negociações tarifárias e avaliam mais dados da manufatura chinesa. O mercado japonês, porém, aparentemente cedeu a realização de lucros.



Liderando ganhos na Ásia, o índice Taiex subiu 1,34% em Taiwan, a 22.553,72 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 0,58% em Seul, a 3.089,65 pontos.



Na China continental, as altas foram modestas, de 0,39% do Xangai Composto, a 3.457,75 pontos, e de 0,19% do menos abrangente Shenzhen Composto, a 2.078,88 pontos.



Na contramão, o japonês Nikkei caiu 1,24% em Tóquio, a 39.986,33 pontos, em um possível movimento de realização de lucros depois de avançar por cinco pregões seguidos e atingir o maior patamar em quase um ano ontem.



Em Hong Kong, não houve negócios hoje devido a um feriado.



O predomínio do tom positivo na região asiática veio após as bolsas de Nova York avançarem ontem pela terceira sessão consecutiva, com dois dos principais índices acionários americanos renovando máximas históricas.



Discussões comerciais estão cada vez mais no foco, com a aproximação do prazo de 9 de julho estipulado pelos EUA para impor as chamadas "tarifas recíprocas".



Ontem, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse que alguns países têm negociado de "boa fé" com Washington, mas alertou que as tarifas podem "saltar de volta" para os níveis anunciados em 2 de abril se os parceiros comerciais forem "recalcitrantes".



No âmbito macroeconômico, o PMI industrial chinês medido pela S&P Global/Caixin subiu para 50,4 em junho, superando as expectativas, apesar de temores sobre possíveis efeitos das tarifas dos EUA na segunda maior economia do mundo. Divulgado um dia antes, o PMI industrial oficial havia mostrado avanço marginal a 49,7 no mês passado, permanecendo abaixo da marca de 50 que indica contração na manufatura.



Na Oceania, a bolsa australiana ficou praticamente estável hoje, com perda marginal de 0,01% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.541,10 pontos.