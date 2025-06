Empresa contrata para atuação em hotéis, parques, restaurantes e setor comercial em Gramado

A Gramado Parks, uma das maiores empresas de hospitalidade e entretenimento do país, está com processo seletivo aberto para mais de 200 vagas temporárias em Gramado (RS). As oportunidades são para atuação durante a alta temporada em empreendimentos do grupo, como os parques Snowland e Acquamotion, os hotéis da rede, restaurantes e setor comercial de multipropriedade.

As vagas contemplam diferentes áreas, incluindo Alimentos & Bebidas, Operação, Atendimento, Manutenção, Governança, Vendas e Recreação. Entre os cargos disponíveis estão: auxiliar de cozinha, atendente, garçom, camareira, atendente de estação de esqui, recreacionista, promotor de vendas, monitor de pista, entre outros.



A remuneração varia de acordo com a função, partindo de R$ 1.795,50. A empresa oferece benefícios como alimentação, transporte, plano de saúde e acesso ao programa “Curta Gramado Parks”, que concede vantagens exclusivas para colaboradores e parceiros em atrações da marca durante a baixa temporada.



O processo seletivo será realizado presencialmente em Gramado, com data e local a serem informados após o envio do currículo. Os interessados devem preencher o formulário de inscrição disponível no link: https://forms.gle/rW9j3qAUrqCMeaDm9.