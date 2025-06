Todos os setores registraram saldos positivos de criação de emprego em maio, revela Caged

O saldo positivo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) em maio - com criação líquida de 148.992 novos empregos formais - foi puxado pelo setor de serviços, que gerou 70.139 vagas, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (30) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Os demais quatro grandes grupamentos de atividades econômicas também registraram saldos positivos.

O comércio abriu 23.258 vagas no período, e a indústria, 21.569 vagas. O saldo do setor da agropecuária foi positivo em 17.348. O da construção, positivo em 16.678. Em maio de 2025, 26 das 27 Unidades da Federação tiveram saldos positivos. As maiores criações líquidas de postos de trabalho, em números absolutos, ocorreram em São Paulo (33.313), Minas Gerais (20.287) e Rio de Janeiro (13.642).



Os menores saldos foram no Rio Grande do Sul, que perdeu 115 postos de trabalho, seguido por Amapá e Roraima, que criaram 179 e 306 vagas, respectivamente. O salário médio de admissão nos empregos com carteira assinada foi de R$ 2.248,71 em maio, com redução de R$ 10,98 (0,49%) em comparação com o valor de abril (R$ 2.259,69). Já em comparação com o mesmo mês do ano anterior, que desconta mudanças decorrentes da sazonalidade do mês, a redução foi de R$ 1,15 (0,05%).