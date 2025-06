Setor público tem superávit primário de 0,20% do PIB em 12 meses até maio

O setor público consolidado (Governo Central, Estados, municípios e estatais, com exceção de Petrobras e Eletrobras) teve o primeiro superávit primário no acumulado de 12 meses em dois anos em maio de 2025, informou o Banco Central nesta segunda-feira, 30.



O saldo no mês passado foi positivo em R$ 24,143 bilhões, o equivalente a 0,20% do Produto Interno Bruto (PIB). É a primeira vez em que o resultado é positivo desde maio de 2023, quando havia um superávit primário de 0,37% do PIB no acumulado de 12 meses.

O Governo Central (Tesouro Nacional, BC e INSS) teve superávit de R$ 16,291 bilhões (0,13% do PIB); os Estados têm um saldo positivo de R$ 29,943 bilhões (0,25% do PIB); os municípios, rombo de R$ 14,648 bilhões (0,12% do PIB); e as empresas estatais, resultado negativo de R$ 7,443 bilhões (0,06% do PIB).

Acumulado de 2025

No acumulado do ano até maio, o setor público consolidado teve superávit primário de R$ 69,121 bilhões, informou o Banco Central.



O resultado de 2025 até maio foi puxado por um superávit primário de R$ 31,204 bilhões nas contas do governo central, o equivalente a 0,61% do PIB. Estados e municípios têm superávit de R$ 41,534 bilhões (0,81% do PIB), e as empresas estatais, déficit de R$ 3,617 bilhões (0,07% do PIB).



Isoladamente, os Estados tiveram superávit de R$ 35,161 bilhões no acumulado de janeiro a maio, e os municípios, saldo positivo de R$ 6,372 bilhões.

Resultado de maio

No mês de maio, o setor público consolidado teve déficit primário de R$ 33,740 bilhões em maio, após um saldo positivo de R$ 14,150 bilhões em abril, informou o Banco Central.



Esse é o menor déficit para meses de maio desde 2022, quando ficou em R$ 32,992 bilhões. Em maio de 2024, o setor público teve saldo negativo de R$ 63,895 bilhões.



O Governo Central teve déficit primário de R$ 37,351 bilhões em maio. Estados e municípios tiveram superávit de R$ 4,537 bilhões, e as empresas estatais, déficit de R$ 926 milhões.



Isoladamente, os estados tiveram superávit de R$ 5,346 bilhões, e os municípios, déficit de R$ 808 milhões.