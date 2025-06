União investe R$ 194 milhões em máquinas no RS

O Ministério da Agricultura e Pecuária concluiu, neste mês, a entrega de 153 máquinas beneficiando 120 municípios gaúchos. Nesta etapa, foram investidos R$ 44,17 milhões em ações destinadas a apoiar os municípios atingidos pela enchente de 2024 no Rio Grande do Sul. Os tratores, escavadeiras, motoniveladoras e retroescavadeiras foram adquiridos com recursos indicados ao orçamento de 2024 pela bancada federal gaúcha, sendo o ministério responsável pelos encaminhamentos administrativos relacionados à compra e a doação aos municípios. Em 2025, o orçamento contempla mais R$ 150 milhões para esta finalidade, totalizando R$ 194,17 milhões destinados à aquisição de máquinas agrícolas e outros equipamentos que serão utilizados pelas prefeituras na reconstrução do Estado.

Os equipamentos devem ser utilizados para atender produtores rurais na recuperação e melhorias nas estradas rurais, dando sequência às ações do Gabinete Itinerante, que foi instalado pelo Ministério da Agricultura em 2024. "As entregas materializam o compromisso do governo federal e do Mapa em apoiar a recuperação da agropecuária e do sistema agroindustrial, viabilizando a recuperação e qualificação de estradas, e o processo produtivo, em conjunto com os municípios gaúchos", afirma o superintendente do Mapa no Estado, José Cleber Souza, ressaltando que esta foi a primeira vez que o ministério fez a execução direta de recursos de emendas de bancada.

"Toda a contratação foi em 2024. Tivemos a entrega de uma parte expressiva das máquinas dentro do mesmo ano do orçamento. É um processo inédito em termos de rapidez na execução", explica Souza. O superintendente destaca que a execução direta mediante licitação nacional possibilitou que o custo unitário fosse reduzido em cerca de 30%. Com isso, o recurso que inicialmente previa a aquisição de 120 equipamentos rendeu a compra de 153 máquinas.

Nos últimos 13 meses, desde as enchentes de maio de 2024, o governo federal soma investimentos de R$ 11 bilhões no Estado. Do total, R$ 9 bilhões são recursos do Fundo Social destinados a financiamentos de cooperativas e produtores rurais e crédito, o que permitiu a repactuação de dívidas. Também foi disponibilizado R$ 1,97 bilhões em crédito para alongamento e abate em dívidas no crédito rural. Estas ações foram conduzidas pelo Mapa, conjuntamente com o MDA e o Ministério da Fazenda. A atualização dos equipamentos e ampliação da rede foram viabilizadas por crédito extraordinário de R$ 25 milhões do governo federal. O Mapa também repassou R$ 21 milhões à Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) do RS, para recuperação da defesa agropecuária, e R$ 20 milhões às unidades da Embrapa.