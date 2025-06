Câmbio: mercado é pressionado por dólar fraco no exterior

O dólar à vista oscilou nos primeiros negócios desta quinta-feira(26), mas adota viés de baixa como no exterior, enquanto o ambiente fiscal interno indefinido serve de contraponto, embora a derrubada do decreto que aumentava o IOF pelo Congresso seja bem recebida por investidores. O mercado aguarda definição do governo sobre medidas compensatórias para o cumprimento das metas de arcabouço fiscal.O ministro Fernando Haddad afirmou que o governo avalia três respostas à derrubada do aumento do IOF: acionar a Justiça, buscar nova fonte de receita ou fazer cortes no Orçamento. A decisão será do presidente Lula, mas Haddad indicou que o governo vê a medida do Congresso como inconstitucional, com base em pareceres da AGU e da PGFN.O IPCA-15 subiu 0,26% em junho, desacelerando em relação a maio (0,36%) e abaixo da expectativa do mercado de +0,31%, segundo o IBGE.O BC estima que o hiato do produto do 2º trimestre de 2025 deve ficar em 0,5% e projeta que o IPCA em 12 meses deve permanecer acima do centro da meta de 3% até pelo menos o fim de 2027.Decreto presidencial, publicado no DOU, atualiza uma série de critérios para a concessão e manutenção dos pagamentos do Benefício de Prestação Continuada.A estatal Pré-Sal Petróleo (PPSA) prevê arrecadar R$ 25 bilhões no 5º Leilão de Petróleo da União, que está sendo realizado nesta manhã, na B3.Nos EUA, os dados divulgados mais cedo vieram mistos. O PIB caiu 0,5% em termos anualizados no primeiro trimestre de 2025 - pior que a queda de 0,2% apontada na segunda leitura e acima da previsão dos analistas da FactSet, que esperavam o mesmo recuo. No trimestre anterior, o PIB havia crescido 2,4%. Já os pedidos de auxílio-desemprego caíram 10 mil na semana, a 236 mil, abaixo da previsão de 245 mil solicitações.O índice de atividade nacional do Fed de Chicago recuou para -0,28 em maio, após -0,36 em abril (revisado de -0,25). Valores abaixo de zero indicam que a economia dos EUA segue crescendo abaixo da média histórica. Por outro lado, as encomendas de bens duráveis nos EUA subiram 16,4% em maio, totalizando US$ 343,6 bilhões - superando a expectativa dos analistas, de +9,4%.O líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, declarou vitória sobre Israel e disse que seu país "deu um tapa na cara da América", em sua primeira manifestação pública desde que o cessar-fogo entre os dois países entrou em vigor.