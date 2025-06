Bolsas da Ásia fecham mistas após ganhos recentes, de olho em independência do Fed

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quinta-feira, após ganhos recentes com o alívio das tensões no Oriente Médio e em meio a preocupações sobre a independência do Federal Reserve (Fed).O índice japonês Nikkei subiu 1,65% em Tóquio, a 39.584,58 pontos, enquanto o Hang Seng caiu 0,61% em Hong Kong, a 24.325,40 pontos, o sul-coreano Kospi recuou 0,92% em Seul, a 3.079,56 pontos, e o Taiex registrou modesto avanço de 0,28% em Taiwan, 22.492,34 pontos.Na China continental, o Xangai Composto recuou 0,22%, a 3.448,45 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto caiu 0,34%, a 2.044,82 pontos.Nos dois pregões anteriores, os mercados asiáticos haviam avançado de forma generalizada à medida que as tensões no Oriente Médio diminuíram após o cessar-fogo entre Israel e Irã, que teve início na terça-feira (24).O apetite por risco perdeu força hoje, no entanto, em meio a temores sobre a autonomia do Fed, como é conhecido o banco central dos EUA. Ontem, o The Wall Street Journal publicou que o presidente americano, Donald Trump, está considerando antecipar a nomeação do próximo presidente do Fed para minar o atual ocupante do cargo, Jerome Powell.Em audiências no Congresso americano esta semana, Powell sinalizou que o Fed não tem pressa de voltar a reduzir juros diante de incertezas dos efeitos da política tarifária de Trump, que vem o pressionando por cortes das taxas.Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho, com leve baixa de 0,10% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.550,80 pontos.