Cautela fiscal e minério empurram Ibovespa para baixo apesar de alta do petróleo

O Ibovespa cai nesta quarta-feira (25), diante de expectativas fiscais e em meio à agenda esvaziada de indicadores no Brasil e no exterior. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), pautou para esta quarta a votação do Projeto de Decreto Legislativo (PDL), que revoga o decreto do governo Lula com o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).



Motta também agendou para esta quarta-feira o projeto de lei que isenta do Imposto de Renda quem ganha até dois salários mínimos.



"Essa expectativa em relação à votação gera certa cautela, não sabemos o que virá, se será algo nebuloso, mesmo com o presidente da Câmara defendendo corte de gastos", avalia Rubens Cittadin, operador de renda variável da Manchester Investimentos.



Os investidores também seguem monitorando o cessar-fogo entre Israel e Irã, enquanto olham o segundo dia de audiências do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, no Congresso dos EUA. Ontem, Powell reiterou a postura de "esperar para ver" antes de o BC norte-americano voltar a cortar juros, em audiência na Câmara dos Representantes, repetindo isso hoje.



Ontem, as bolsas norte-americanas fecharam em alta enquanto o Ibovespa encerrou com queda de 0,45%, aos 137.164,61 pontos, após a ata do Comitê de Política Monetária (Copom) reiterar o tom duro do comunicado da semana passada.



Há uma semana, a Selic foi elevada de 14,75% para 15% ao ano, e o Banco Central indicou juro elevado por um período prolongado, o que foi reforçado na ata. O Copom também pediu que as políticas fiscal e monetária sejam "harmoniosas".



Em meio a incertezas fiscais, a agenda anunciada por Motta no X concentra as atenções. Antes dessa publicação, a expectativa geral era a de que não houvesse votações na Câmara nesta semana, em decorrência do esvaziamento da Casa por causa das festas juninas no Nordeste, ressalta a LCA 4Intelligence.



Além de surpreendente, cita a consultoria, foi uma convocação estranha, pelo fato de ter sido feita por uma rede social e tarde da noite, por volta das 23 horas. Das quatro matérias pautadas, três interessam ao governo, pontua.



"As medidas provisórias e o PL 2692. A exceção é o PDL que derruba o aumento do IOF. Tudo indica que o governo e suas lideranças esperavam ter mais uma ou duas semanas de prazo para reverter a posição da maioria dos deputados a favor da aprovação do PDL", acrescenta a LCA 4Intelligence.



Mais cedo, foram divulgados dados externos. O Brasil teve déficit de US$ 2,93 bilhões na conta corrente em maio, o maior para o mês desde 2022, mas abaixo da projeção de mercado, que estimava um rombo de US$ 3,10 bilhões. A entrada líquida de Investimentos Diretos no País (IDP) foi de US$ 3,66 bilhões em maio.



Às 11h33, o Ibovespa cedia 0,61%, aos 136.302,18 pontos, ante mínima aos 135.961,86 pontos (-0,88%) e máxima de abertura em 137.162,54 pontos (variação zero). O petróleo subia em torno de 1,40% e o minério de ferro fechou em baixa de 0,43% em Dalian. Vale caía 1,10% e Petrobrás subia 0,29% (PN) e 0,41% (ON).