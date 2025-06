Bolsas da Ásia fecham em alta pelo 2º dia seguido, com cessar-fogo e Powell no radar

As bolsas asiáticas fecharam em alta generalizada pelo segundo dia consecutivo nesta quarta-feira (25), enquanto investidores monitoram a estabilidade do cessar-fogo entre Israel e Irã e digerem comentários do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), Jerome Powell.



O índice Hang Seng avançou 1,23% em Hong Kong, a 24.474,67 pontos, enquanto o japonês Nikkei subiu 0,39% em Tóquio, a 38.942,27 pontos, o sul-coreano Kospi teve modesto ganho de 0,15% em Seul, a 3.108,25 pontos, e o Taiex registrou ganho de 1,09% em Taiwan, a 22.430,61 pontos.



Na China continental, o Xangai Composto subiu 1,04%, a 3.455,97 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 1,41%, a 2.051,86 pontos.



O presidente dos EUA, Donald Trump, declarou hoje que o cessar-fogo entre Israel e Irã "está indo bem", um dia após criticar os dois lados por violações do acordo já nas primeiras horas em vigor.



No âmbito da política monetária, Powell reiterou ontem a postura de "esperar para ver" antes de o BC americano voltar a cortar juros, em audiência na Câmara dos Representantes. Hoje, o chefe do Fed, que na semana passada mais uma vez deixou os juros básicos inalterados em meio às incertezas da política tarifária do governo Trump, fala no Senado.



Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul pelo segundo pregão seguido, com alta marginal de 0,04% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.559,20 pontos.