Quarta edição do Mentes Brilhantes reúne 3,5 mil pessoas em Porto Alegre

Nesta terça-feira (24), aconteceu a 4° edição da Conferência Mentes Brilhantes em Porto Alegre. A programação contou com palestras de nomes do setor empresarial e econômico, que abordaram assunto ligado à temática da edição, que foi “Tendências que constroem o futuro e estratégias que impulsionam negócios”. O evento aconteceu no Auditório Araújo Vianna e reuniu cerca de 3.500 pessoas.



Uma das primeiras palestrantes da Conferência foi a advogada Tatiana Nolasco. Pesquisadora e idealizadora do Programa TDAH Fora da Caixa, ela abordou a presença e o reconhecimento das capacidades de pessoas neuro divergentes no mundo corporativo, seja na parte executiva ou na parte empreendedora. “A neuro diversidade não é o futuro, ela é a realidade presente hoje. E nós precisamos compreender que para termos empresas extraordinárias, nós precisamos começar a nos adaptarmos a essas pérolas brilhantes”, disse.



A empresária e sócia-conselheira do grupo Stúdio, Juliana Tescaro, dividiu a sua trajetória desde quando estava no mundo executivo. Para ela, eventos como esse auxiliam o empreendedor a se preparar para os desafios e alcançar o sucesso de faturamento. “O Mendes Brilhantes vem para abastecer as pessoas que querem se preparar um pouco melhor para encarar o mundo empreendedor e para realmente trilhar uma jornada do empreendedorismo e chegar ao empresariado.”



Com apenas 13 anos, o palestrante mais jovem do evento, Bernardo da Rosa, se define como jovem empreendedor, e dividiu sua história de vendas na escola, seus objetivos e a importância da família no trajeto profissional de qualquer empresário. “O nosso primeiro grande projeto de sucesso sempre será a nossa família. Porque a nossa família gera tempo. Tempo é a maior moeda de troca que nós temos”, afirmou da Rosa.

Para Márcio Oliveira, CEO e mestre de cerimônias do Mentes Brilhantes, o evento é uma oportunidade de netwoking entre os empresários e a chance de ouvir grandes nomes da economia e do mercado falarem sobre suas experiências. “Sabemos que, no Brasil, os problemas são ainda maiores, com carga tributária, a burocracia e a falta de crédito. Então quando trazemos Paulo Guedes e outros grandes nomes por palco do Mendes Brilhantes, é justamente para mudar e fortalecer a mentalidade do gaúcho para que ele possa prosperar”, finaliza o CEO.



Ao longo da noite o evento prosseguiu com palestrantes como o ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, o presidente da Cimed, João Adibe Marques, a psicanalista e mentora, Luciana Deretti, o fundador e presidente da Rede de Farmácias São João, Pedro Brair e o Médico e pesquisador, Fernando Bastos.