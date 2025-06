Gramado tem atrações especiais para comemorar o São João

Até 26 de junho, a Heróis da Pizza, em Gramado, se transforma em um verdadeiro arraial intergaláctico com o Arraiá Heroico, uma celebração junina recheada de diversão, sabores criativos e muita interação com personagens. A ação faz parte da proposta lúdica da pizzaria temática, que oferece experiências imersivas para toda a família.



Com ambientação temática e personagens característicos da marca, como os heróis da Liga Galáctica e o Espantalho Brincalhão, o evento convida crianças e adultos a entrarem no clima das festas juninas de forma divertida e diferente. Entre as atrações, estão o pocket show com os heróis, o tradicional Correio Elegante, a animada dança da quadrilha com direito a trenzinho e túnel, além de atividades especiais para os pequenos, como pintura de bandeirinhas no Espaço Kids e vale-pescaria com brindes para crianças de até 11 anos.



A casa abre diariamente das 18h às 22h30 - Avenida das Hortênsias, 3599 - e conta com estacionamento exclusivo e gratuito, garantindo conforto e segurança para quem visita o local.